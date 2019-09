Macri y la importancia de los "valores"

El presidente Mauricio Macri destacó ayer la importancia de los "valores" que caracterizaron la vida del general José de San Martín y convocó a los argentinos a no resignarse e imitarlos, incluso cuando parecieran que son "conceptos abstractos y no prioritarios frente a lo urgente", que es que "en la mesa de los argentinos no falte nada".