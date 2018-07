El presidente Mauricio Macri aseguró ayer que el Fondo Monetario Internacional (FMI) "no es el cuco" y señaló que el organismo "quiere ayudar a hacer algo que es bueno" para el país, al hablar en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. Previamente, a través de una transmisión de Instagram, el primer mandatario había ratificado que acompañará "el cambio todo el tiempo" que la ciudadanía "decida".

"La primera tormenta nos encontró en una situación muy vulnerable, con alto déficit fiscal, sin energía propia y casi monodependientes de la soja. Eso hizo que la Argentina no tuviera herramientas para defenderse de este primer shock externo", sostuvo Macri durante el acto por el 164º aniversario 164 de la Bolsa de Comercio porteña.

Además, el jefe del Estado destacó el entendimiento con los gobernadores respecto de la necesidad de reducir el déficit fiscal: "Tenemos claro que este es el camino. No nos ponemos de acuerdo, tal vez, en las instrumentaciones de corto plazo, pero es un avance enorme entender que por ahí pasa el tema".

"Debemos reducir la más grande fragilidad que tenemos, que es depender del crédito externo", añadió el líder del PRO, que se quejó de que "las tarifas fueron un peludo que dejaron (las administraciones de Néstor y Cristina Kirchner), con más de 1.000 por ciento de retraso".

Asimismo, Macri destacó que "ajustar el Estado significa liberar a todo el resto de la Argentina para que pueda desarrollarse, tener crédito para progresar".

A lo largo de una "entrevista" que le realizó el presidente de la Bolsa de Comercio, Adelmo Gabbi, el mandatario rechazó las críticas de la oposición y el sindicalismo (ver página 15) al acuerdo con el FMI: "No es el cuco".

"El acuerdo que conseguimos es una demostración de que los líderes mundiales confían en el rumbo que tomó la Argentina", subrayó Macri.

Por su parte, Gabbi destacó: "En la Bolsa tenemos la fe intacta. Estamos seguros de que este es el camino que soñamos desde hace muchos años y los baches, las roturas del pavimento, son por el momento. No nos interesa el corto plazo".

Conectado

Horas antes, y de cara a las elecciones de 2019, Macri ratificó que va a "acompañar el cambio todo el tiempo" que la ciudadanía "decida".

Asimismo, el presidente consideró que "en el pueblo no hay opositores" sino "ciudadanos que creen que éste no es el rumbo correcto".

A través de una transmisión de Instagram en la que respondió preguntas que le realizaron sus seguidores en esa red social, el jefe del Estado se quejó de lo peor de la política.

"Es entender que, por más que muchas veces tenés claro hacia dónde querés ir, hay que lidiar con mucha gente que no lo ve, mucha gente que aún viéndolo no colabora, porque no le conviene y privilegia sus intereses", indicó.

Además, el mandatario llamó a "transparentar cada vez más y dejar la corrupción como una forma de convivencia en el sistema argentino". Y resaltó que, en la actualidad, "hay muchos procesos judiciales en marcha" sobre casos de malversación de fondos públicos.