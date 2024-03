Luego de seis ruedas arriba, la Bolsa porteña cortó su racha alcista

En tanto, los bonos en dólares extendieron su rally alcista y el riesgo país sumó siete bajas al hilo, al caer hasta los 1.421 puntos básicos, según la medición de J.P. Morgan.

En el plano local, los bonos en dólares que más subieron fueron el Bonar 2029 (+2,6%), el Global 2035 (+2,4%) y el Global 2038 (+1,6%), mientras que el único que bajó fue el Bonar 2041 (-1,2%).

En el segmento en pesos, los títulos de deuda CER cerraron en baja. Los que más cedieron fueron el TX26 (-3,3%) y el PAP0 (-1,9%) y lo único que subió fue el TX28 (+0,7%).

Por su parte, el dólar blue terminó a $ 990 para la compra y $ 1.020 para la venta en la city porteña, sin cambios. La cotización de la divisa informal continúa por debajo de niveles de cierre de 2023.

En tanto, las cotizaciones financieras operaron levemente a la baja. El Contado con liqui cedió 9 pesos y se aleja de la zona de los $1.100, con la que amagó pasar toda la semana pasada y no puedo. Hoy cerró a $1.087 pesos y la brecha se mantiene en 27%.

El dólar MEP fue el que tuvo una baja más significativa: perdió 15 pesos (1,46%) y cae a $1.020 en línea con el blue.

El valor del billete en el Banco Nación fue de $875 y en el promedio de los bancos es de $900,41.

Durante la primera jornada de la semana el Banco Central, compró 155 millones de dólares. Con un volumen operado en el segmento de contado de u$s 447,19 millones, la autoridad monetaria se quedó con el 34% de lo ofrecido.

En el mes de marzo acumula compras por 2.778 millones de dólares y desde el comienzo de la gestión Milei, lleva acumulados más de 11 mil millones de dólares.

Las reservas brutas aumentaron u$s226 millones finalizaron la jornada en u$s 28.261 millones de dólares.

Cuenta corriente

Por otra parte, durante el cuarto trimestre de 2023, el déficit de la cuenta corriente alcanzó los u$s 3.420 millones, evidenciando un aumento en el deterioro de la cuenta corriente en u$s 5.166 millones, en comparación con el mismo trimestre del año anterior, cuando se había registrado un superávit de u$s 1.746 millones, publicó ayer el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

Este retroceso se atribuyó principalmente a una notable disminución interanual en las exportaciones de bienes, que representaron la mayor caída entre los componentes de la cuenta corriente, por un valor de u$s5.620 millones. Las importaciones de bienes también evidenciaron una disminución entre períodos, registrando un descenso de u$s 911 millones.

El déficit en la balanza de servicios en el cuarto trimestre de 2023 se estimó en u$s 734 millones. Si bien el saldo continúa siendo negativo, se registró una mejora de u$s 442 millones respecto al saldo observado un año atrás, como consecuencia del crecimiento en las exportaciones de servicios, mientras que las importaciones disminuyeron levemente.