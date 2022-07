Lozano: "Hay que refundar el FDT y poner en marcha un plan popular antiinflacionario"

_ Luego del fracaso y la intempestiva renuncia de Guzmán, la Argentina quedó a un paso de una experiencia hiperinflacionaria o de una recesión. Y las medidas que hasta el momento trascendieron o se expresaron a través de lo que dijo la ministra Batakis no implican ninguna rectificación del rumbo. Parecieran dirigidas a administrar un proceso recesivo e incluso intentar que ese proceso sea vía enfriamiento de la actividad, con la intención de que desacelere la evolución de los precios. Un remedio viejo que por lo general suele ser más peligroso que la propia enfermedad. Esperamos que haya otras medidas y que no sea esto lo que pretenda sintetizar la nueva intervención en este contexto.

_ ¿Se priorizaron las señales al mercado?

_ Claramente hubo una decisión de hablarle al poder. Y nos preocupa porque entendemos que hay una oportunidad de rectificar un rumbo que, hasta acá, no ha hecho otra cosa que alejar progresivamente al Frente de Todos de los compromisos que tomó con la ciudadanía. En el marco de la estrategia Guzmán perdimos las elecciones, tuvimos cinco millones de votantes menos que los que no sabían votado en el 2019. Y el acuerdo con el Fondo, sacado con forceps y sin el aval de una cantidad muy importante de fuerzas que integran el Frente, terminó hasta rompiendo la orgánica. A punto tal que sale con los votos de quienes nos endeudaron. Este es un momento para cambiar el rumbo. Exige primero un cambio político, refundar el FdT, volver a convocarlo. No alcanza la conversación entre Alberto Fernández y Cristina. Se necesita una mesa en la que estén las diferentes fuerzas políticas y las referencias sociales, sindicales, territoriales y de pequeña y mediana empresa que se reconocieron en el marco el Frente en todo este tiempo. En ese marco hay que plantear políticas que interpelen a esos actores para que acompañen una perspectiva diferente.

_ ¿Cuál sería esa perspectiva?

_ Una estrategia que levante el nivel de consumo pero no el de importaciones. Para eso hay que elevar el consumo de quienes menos tienen, lo cual obliga a redistribuir el ingreso. Y para eso, la prioridad es un tener programa antiinflacionario. Y hay que articularlo con una estrategia de sustitución de importaciones. Lo que rápidamente se puede hacer. Hemos investigado en el Consejo Consultivo Pyme del Banco Nación las oportunidades de sustitución y hoy hay producciones y productores en capacidad de reemplazar entre el 20% y el 30% de la importación industrial que realiza el país. Son u$s 15 mil que podríamos ahorrar. Ahora, un programa popular antiinflacionario es clave y el problema es que el acuerdo con el Fondo es inflacionario.

_¿Por qué?

_Porque establece mecanismos de ajuste cambiario, de tarifas y de tasa de interés, que no hacen más que propagar el proceso de aumento de costos y de aumento de precios. Y porque impide explícitamente la aplicación de retenciones como mecanismo para desacoplar precios.

_ ¿Es posible rediscutirlo, renegociarlo?

_ De hecho, el propio Fondo lo está renegociando para sus propios intereses. Porque al percibir que la rebaja de subsidios energéticos por los nuevos precios internacionales no va a ser tan grande como se planteaba, está planteando que hay que reemplazarla por recorte de obra pública, gasto previsional y transferencias a las provincias. Frente a la revisión del Fondo, nosotros tenemos que plantear la nuestra. Acá hay un tema, al FMI la inflación le sirve como mecanismo de ajuste porque devalúa los gastos en pesos e incrementa la recaudación asociada al nivel de precios. Entonces le permite cerrar el déficit. Pero es una situación muy compleja porque con este nivel de inflación no p hay paritaria que aguante. Ni que hablar la amplia franja de gente que ni siquiera tiene que ver con la posibilidad de un laburo formal. No hay ninguna excusa para no pedir una revisión. Pero hay que darle un marco político a esta nueva etapa, empoderar la gestión, porque se ha debilitado. Y en este contexto puede primar una idea de durar, que no es la que necesitamos. Como fuerza integrante del Frente no vamos a acompañar una estrategia que transforme a la gestión en una excusa para el retorno del pasado.

_Batakis minimizó el impacto de los programas de precios y dijo que no eran los únicos instrumentos para control de inflación.

_Claramente no resuelven. Son mecanismos de compensación para un proceso inflacionario que no se detiene. Por eso, más que anclarse en Precios Cuidados hay que ir sobre las cadenas de producción. No discutir con las grandes firmas cuando el producto ya está en la góndola sino en toda la cadena. Hay que ir a un control social, armar mesas por cadena de producción. El Estado tiene que aplicar toda la fuerza de la ley, con el respaldo de los actores sociales que lo acompañan. Por eso hay que interpelarlos, incorporar a la comunidad, volver a meter la cuestión pública como eje central. No hay ninguna explicación para los aumentos, excepto la resistencia de determinados actores a cualquier intento distributivo. Hay un tercer punto indispensable. No podés romper la inercia sin un congelamiento: precios, salarios, tipo de cambio, tasa de interés. Pero eso supone poder político, que el gobierno no tiene. Para tenerlo tiene que refundar el Frente de Todos. El congelamiento supone un reordenamiento previo, porque hoy tenés algunas variables muy adelantadas y otras muy atrasadas. En términos generales tenés que hacer un movimiento distributivo que te permita ampliar el consumo popular. Para eso es importante la redefinición de la política social, dar una suma fija a los trabajadores que ganan menos que la línea de pobreza y a los jubilados. Y en ese, marco congelar. Vas a tener que hacer un proceso de desagio en los distintos contratos. Pero no conozco ninguna experiencia antiinflacionaria que haya atacado niveles de inflación de esta magnitud, sin una estrategia de congelamiento. Sea el plan Austral o la convertibilidad, todos congelaron de un modo u otro. Obviamente, después viene el problema de cómo lo sostenés. De nuevo, esto se dará en la medida en que puedas empalmar esa medida con una nueva estrategia de desarrollo.

Vicentin: “Esperemos que la Corte de Santa Fe resuelva”

Como director del Banco Nación, Caludio Lozano fue una de las primeras voces en denunciar que el “estrés financiero” anunciado por Vicentin en diciembre de 2019 era la expresión de una estafa. A dos años y medio de aquel default, todavía confía en que un salvataje encabezado por el Estado permita cobrar a los acreedores y recuperar una empresa clave en el mercado de alimentos.

“Todavía se puede hacer, el Banco Nación ha cuestionando los pasos dados por el el juez del concurso, Fabián Lorenzini, y ahora la Corte de Santa Fe le sacó el expediente, señalando lo que veníamos denunciando nosotros, que es la ilegalidad de la propuesta de pago que hizo Vicentin”, dijo. Esto es porque la oferta consiste en desprenderse de activos que “son hoy de los acreedores”. Entre ellos, a posición accionaria en Renova, que es “la joya de la abuela” del grupo en default.

“La propuesta es absolutamente ilegal, sin embargo el juez lo dejó correr para que Vicentin zafe; es importante la intervención de la Corte y espero que rápidamente resuelva; porque si da por terminado el el período de exclusividad y abre el cram down, el Estado tiene elementos suficientes pra avanzar”, señaló Lozano. Las deudas que la cerealera tiene con el Nación, el Provincia, el Ciudad, el Bice y la Afip, entre otras entidades públicas, suman u$s 400 millones, que pueden capitalizarse.

“Si con eso el Estado se asocia con productores agropecuarios, con cooperativas, se puede juntar una masa de u$s 800 millones”, subrayó. Pero aclaró que eso supone una decisión política que involucra a los ministerios de Economía, Desarrollo Productivo y Agricultura. “En Desarrollo Productivo hay una línea de proyectos estratégicos para recapitalizar empresas”, recordó.

De hecho, mencionó que esta cartera, durante la gestión de Matías Kulfas, había avanzado con una propuesta para Vicentin. “No hablamos con Scioli pero esperemos que se mantenga”, dijo Lozano.

“La Corte debe impedir que cristalice la propuesta que hizo Vicentin en el concurso porque es ilegal y tramposa”, señaló. Y advirtió que “si lo es acordada con el Banco Nación que es el acreedor privilegiado, no se puedea homologar”.