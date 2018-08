El presidente de la Federación Argentina de Supermercados, Alberto Bertrán, aseguró que la escalada del dólar afectará los productos en las góndolas, aunque advirtió que hoy es difícil estimar en qué medida lo hará, puesto que las empresas se retiraron del mercado para ver en qué valor se estabiliza la divisa estadounidense y así fijar los precios.

"Estamos caminando como si fuera en una noche oscura, porque nosotros estamos vendiendo pero desconocemos el precio de reposición", comentó Bertán hoy en declaraciones al programa "Procopio830", que se emite por La Ocho, y explicó: "Las empresas ante este panorama incierto se retiraron del mercado, así que no tenemos precios, vamos a tener que esperar a la semana próxima para tener un panorama más claro".

No obstante, intentó llevar tranquilidad a la gente: "Ya estamos sobre el fin de semana y tratamos de que no falte nada en góndola, porque estamos convencidos que a los clientes hay que atenderlos en las buenas y en las malas, pero ya el lunes se irá aclarando un poco el panorama y alguna empresa irá dando los nuevos valores y de ahí iremos remarcando al stock que poseemos", afirmó.

Bertrán, no obstante, negó que exista la posibilidad de que haya problemas de desabastecimiento, porque "las empresas productoras tienen mercaderías en stock y, pese a que yo no conozco los depósitos, pero la venta es muy planchada y no de ahora, sino desde hace unos meses, así que mercadería tienen que tener".

"Nosotros trabajamos con un stock para siete, ocho, diez días, así que no tiene porque haber problemas de desabastecimiento", advirtió el dirigente empresario, y añadió: "Esto no se va a prolongar mucho más allá del lunes o martes, y ahí el panorama se tiene que aclarar".

"Las empresas tienen que salir a fijar precios, a presentar listas, porque también se va a saber si el dólar llegó a su techo"



"Cuando aumenta el dólar aumenta el combustible y cuando aumenta el combustible aumenta el transporte y esa es una cadena que termina en los supermercados", explicó el empresario, y planteó: "Lo que no sé es hasta qué punto se van a poder pagar los aumentos, porque todo el mundo se siente afectado". "Desconozco en las empresas pero seguro están afectadas, nosotros en la intermedicación estamos afectados y los obreros también afectados, esto es general", señaló Bertrán, y agregó: "Tampoco nos podemos irnos muy arriba con los precios porque no vamos a vender nada, hay que se prudente".







, aseguró Bertrán, quien anticipó que la megadevaluación del peso inexorablemente va a impactar en los precios de los artículos en las góndolas de los súper.