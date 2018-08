El presidente de la Federación Argentina de Supermercados y Autoservicios (Fasa), Alberto Beltrán, consideró que la sacudida cambiaria tendrá "un impacto de consideración" en el bolsillo del consumidor, pero si bien aclaró en diálogo con La Capital que "no se ha tocado ni un precio todavía" destacó que las ventas mayoristas "están suspendidas" ante la falta de precios de referencia.

Tras la abrupta escalada del dólar, que en la City rosarina cerró a $41,50, Beltrán evaluó que "va a tener un impacto importante, porque ahora hay que ver cuánto va a aumentar el combustible, cuánto el transporte... Creo que va a ser de consideración".

Precisó que "las ventas están suspendidas, no llega ninguna lista de precios", y que los comercios deben esperar a la semana próxima para contar con precios de referencia. "Será el 10 por ciento, el 20, el 30, ya no se sabe. Las empresas están con venta suspendida hasta que el panorama aclare".





"No hemos tocado ni un precio todavía", destacó, y afirmó que por el momento el abastecimiento es normal en todos los rubros. "Pero no toman pedidos porque no tiene precio la empresa. Habrá que esperar al lunes, pero por ahora está todo en góndola y se vende", concluyó.