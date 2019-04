Los productos de Precios Esenciales empiezan a aparecer en Rosario

En la góndola. Algunos productos de Precios Esenciales ayer estaban en los súper del acuerdo, pero la oferta disponible no era unánime en todos.

La nueva canasta de precios congelados que el gobierno nacional acordó con empresas productoras de alimentos y grandes cadenas de supermercados, bautizado como "Precios Esenciales", ya comenzó a verse en las góndolas de Rosario. Con diferencias en cuanto a la variedad, el stock y la cartelería de promoción, las compañías Coto, Jumbo y Carrefour _ tres de las que se sumaron que tienen presencia local_ ayer exhibían parte de los 64 artículos que forman la lista y, en algunos casos, reemplazaban los faltantes por otros de mayor calidad.

De todos modos, la presentación del acuerdo de precios en la góndola fue algo confusa para el consumidor, ya que los productos estaban ubicados bajo la cartelería de "Precios Cuidados" y no de "Precios Esenciales", aunque los valores coincidían con esta última lista anunciada la semana pasada. Según detallaron en un hipermercado, esto se debe a que aún no llegó la señalética correspondiente, en cambio, en otros dos súper, los empleados no tenían directivas sobre el programa.

Aunque formalmente ayer comenzó la puesta en marcha del programa, las cadenas de supermercados tienen tiempo hasta el próximo lunes 29 de abril para completar la grilla de la mercadería faltante, ya que muchas de las marcas de la nueva canasta no se comercializan en todo el país.

Ese fue el caso del local de Coto ubicado en el shopping Alto Rosario. Por ejemplo, en esa boca de expendio aún no había disponible leche entera en sachet "La Martona", una segunda marca de Mastellone, que se acordó vender a $35,80, razón por la cual el encargado del área explicó que el supermercado decidió ofrecer al cliente leche "La Serenísima", es decir la primera marca de esa industria, al precio de lo que figura en la lista de "Precios Esenciales".

Un caso similar es el de la yerba Ytacuá, cuya presentación por 1 kilo figura a $110,67 en el acuerdo de precios. Como la cadena de supermercados aún no cuenta con ese proveedor, vende la marca Nobleza Gaucha, de mayor calidad, a ese valor.

"Se reemplazará con primeras marcas cuando un producto de la lista no esté, esa fue la indicación que nos dieron desde casa central este fin de semana cuando se puso en conocimiento de todos el funcionamiento del programa", dijo un empleado y encargado de área de esa boca de expendio, donde se encontraba la mayoría de los productos de la canasta de "Precios Esenciales" durante una recorrida que ayer realizó La Capital.

En ese local también los productos del programa estaban claramente señalizados y con una buena posición en la góndola.

También en el local de Jumbo, ubicado en el shopping Portal Rosario, los repositores señalaron que algunos productos de la lista de "Precios Esenciales" no se comercializaban tradicionalmente allí y por eso estará llegando mercadería durante la semana.

En esa boca del supermercado de capitales chilenos, se pudieron encontrar buena parte de los artículos de la góndola de secos como arroz, distintas variedades de aceite de la lista oficial o galletitas, pero fue más difícil hallar los de las líneas de frescos. Por caso, la leche _que es el producto más demandado_ no estaba y sólo se encontraba la primera marca de La Serenísima, pero a $45 el sachet, aunque sí la línea de postres de la marca Sancor contemplados en la grilla.

En el hipermercado Carrefour de avenida Circunvalación, los productos del nuevo programa estaban presentados bajo la cartelería "Precios Cuidados", y en muchos casos, combinados con ofertas propias de la marca, como el caso de la mermelada de ciruela "La Campagnola" por 454 gramos que se ofrecía al valor de lista oficial de $68,58, aunque a su lado se presentaba un descuento de casi diez pesos por unidad si se compraban tres frascos.

Como en el caso de Jumbo, en Carrefour tampoco estaba disponible la leche del acuerdo de "Precios Esenciales", aunque sí algunos productos frescos como la línea de yogures de litro de la marca Ilolay que figura en la canasta. En cambio, había referencias de ofertas en las góndolas de harinas, pero no había mercadería disponible, y según explicaron en esa área, ayer no estaba previsto reponer esa marca.

Salvo en Coto donde la señalización de los productos del programa era notoria, en el resto, se perdía entre las góndolas con el resto de los productos.

Ancla inflacionaria

Esta nueva referencia de precios oficial, además, permitió anclar la vorágine de aumentos de los últimos meses y, en algunos casos, llevó a algunas cadenas a ofrecer, al menos por ahora, promociones especiales sobre los valores de la lista oficial e incluso vender al mismo valor los de su propia marca.

En las góndolas de Carrefour, por ejemplo, se encontraba el aceite de 1,5 litros del acuerdo y al lado la empresa ofrecía el producto de marca propia a un precio más barato.

Algo parecido se observaba en la góndola de frescos de Coto, donde al lado de la leche de Precios Esenciales, estaba para la venta la de marca propia de la empresa a un valor inferior.

La versatilidad de las ofertas de los distintos supermercados y la falta de referencia clara de precios producto de la inflación, no contribuyeron para que el programa Precios Esenciales haya generado mucha expectativa el primer día de aplicación. Aún restan seis meses para comprobar si efectivamente se cumplirá "el pacto de caballeros" que anunció el ministro Dujovne cuando selló el acuerdo con los empresarios.





Canales de denuncia para el consumidor

El director nacional de Defensa del Consumidor, Fernando Blanco Muiño, explicó ayer que el lunes 29 de abril es el día tope para que las empresas coloquen en góndola la totalidad de los 64 productos de Precios Esenciales en los 6.500 puntos de venta. También insistió a los consumidores que denuncien cualquier modificación al número telefónico 0800 6661518 o en la página de Internet (www.consumidor.gob.ar).