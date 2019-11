Los planes para el área productiva

Conforme se acerca el 10 de diciembre, se van conformando los gabinetes en todos los niveles estatales. En el municipal, la Secretaría de la Producción, que pasará a llamarse de Desarrollo Económico y Empleo, contará nuevamente como titular a Sebastián Chale. Actual secretario de Desarrollo Emprendedor del Ministerio de Ciencia de la provincia, el funcionario vuelve a un área que ya condujo entre 2009 y 2012. Mejoramiento de programas vigentes, más integración entre el sector público y el ecosistema de emprendedores, el fomento de la economía social y del empleo joven son algunos de los proyectos que el también ex concejal adelantó sobre su gestión venidera.

—¿Cómo evalúa el contexto en que asumirá en la cartera y qué impronta pretende darle a ésta?

—Vuelvo con expectativas renovadas, en un contexto económico y una situación local distinta, con ánimos renovados. Es un cargo que ocupé ya hace bastante tiempo hasta 2012. Es un área que conozco, con algunos cambios de estructura en los objetivos centrales de la nueva gestión, pero siempre es una ventaja haber pasado por ella. Además de secretario también fui Director de Industria y comercio durante 5 años o sea que la conozco bien. En aquella etapa atravesamos el período pos convertibilidad, de crecimiento, y Rosario estaba en un proceso de recuperar y de incorporar nuevos espacios productivos. Se dio todo el debate de suelo industrial, los cambios normativos en torno a facilitar la radicación de parques industriales, incluso algunas polémicas que hubo en aquella época cuando muchas empresas, sobre todo industriales de la zona, presionaron fuertemente para que el municipio estableciera una política más proactiva en ese sentido. No diría que ese tema esté resuelto, pero está bastante encaminado. Hemos avanzado en esa línea con normativas, con algunos mecanismos de promoción y todavía hay alguna tarea para hacer al nivel de la gestión. El desafío de esta etapa es complementar ese núcleo tradicional de políticas que ha tenido históricamente la secretaría de la producción, como una fuente justamente en temas de innovación, en la creación y fomento de nuevas empresas de base científica y tecnológica. Esta es una de las claves de la competitividad de este tiempo, particularmente en las economías urbanas y en ese marco también es preciso impulsar las políticas de empleo, formación y capacitación profesional. Tenemos un gran desafío, sobre todo con la población juvenil y en esos dos aspectos vamos a poner mucha energía, sin descuidar lo otro.

—El empleo sufrió mucho en este contexto económico. ¿Piensan hacer alguna renovación en ese sentido además de la capacitación y de la conexión que suelen hacer desde el municipio para las empresas?

—Hay al menos tres ideas que puedo ir adelantando. En primer lugar, toda la política de formación, capacitación y entrenamiento que ha estado atravesado en este último tiempo por el programa Nueva Oportunidad de la provincia, el cual ha transferido muchos recursos a la ciudad y permitió un alcance a alrededor de 11 mil jóvenes de la ciudad que están participando de diversas actividades, programas y acciones con mucha alianza con la sociedad civil y organizaciones sociales. Respecto a las acciones de formación y capacitación, un primer desafío es articular con provincia y Nación: no se pueden tomar aisladamente por una cuestión de recursos. Hay que integrar esa matriz de trabajo y de gestión. Otro es poder llegar con procesos e información mucho más elaborada y precisa al sector empresarial. Tenemos un desafío en materia de intermediación laboral desde hace tiempo y ahí hay recursos e instrumentos que hay que poner sobre la mesa. Empezamos conversaciones con las universidades y será un trabajo más formal a partir del 10 diciembre para poder abordar una población juvenil que está cursando estudios superiores, técnicos. Allí hay mucho potencial y oportunidades, sobre todo en lo vinculado a los sectores de alta tecnología o más intensivos en el uso de conocimiento. En esos dos niveles queremos movernos, en los programas que trabajan sobre población en situaciones de mayor vulnerabilidad, donde necesitamos tener muchos mecanismos de contención, integración con las áreas sociales y mucho trabajo territorial. Y por supuesto también una fase de integración y articulación con el sistema empresarial más efectivo del que tuvimos hasta el momento. Necesitamos mejorar no cuantitativamente nuestros programas, sino cualitativamente.

—¿La secretaría va a tener algún tipo de reestructuración?

—Sobre la base de lo que ha existido en el último tiempo, estamos dándole forma a algunos programas que han estado en el último tiempo radicados en otras secretarías, como la Agencia de Inversiones que se creó bajo la órbita de la Secretaría de Gobierno. Estoy rediseñando el funcionamiento para poder incorporarle algunas funciones específicas renovadas y tener esa agencia en Producción. La idea de cambiarle el nombre por Secretaría de Desarrollo y Empleo tiene que ver con esto, con dejar claro que lo nuestro no remite exclusivamente a la actividad industrial sino que toda la actividad económica de la ciudad, la industria, el comercio, los servicios, los nuevos emprendimientos basados en ciencia y tecnología, va a estar contenida y contemplada en los objetivos y en la misión de esta nueva secretaría.

—¿De dónde saldrá el financiamiento para cubrir todas esas actividades?

—La situación financiera al menos en el corto plazo es crítica en todos los municipios y en el nuestro particularmente. Por eso también la experiencia y el aprendizaje en este último tiempo nos lleva a pensar en algunos mecanismos de interacción, inclusive la creación de algunos vehículos o instrumentos de gestión donde podamos aprovechar afectivamente líneas nacionales, aportes que puedan venir de otros niveles de gobierno pero sobre todo mucha vinculación con el sector privado. En la articulación público privada se ha hecho mucho, hay muchas instancias de concertación, de planificación, pero en esta etapa tenemos que pasar a una gestión asociada más efectiva, donde también se incluya al financiamiento. Siempre pongo de ejemplo las nuevas formas de financiamiento de las empresas de base científico tecnológica, en la que incluso hay algunos beneficios especiales que plantea la última ley de emprendedores a nivel nacional que fomentan y promueven que sea la propia inversión privada la que permita el escalamiento de esos emprendimientos. En ese caso lo que tiene que hacer el sector público es formar, entrenar, diseñar, acompañar, participar del monitoreo y consolidar buenos modelos de negocios. Y en una fase posterior, permitirnos hasta la posibilidad de convertir algunos emprendimientos para que tengan triple impacto social y medioambiental. Por lo tanto, tengo mucha confianza en poder diseñar algunos instrumentos que sean innovadores, o por lo menos novedosos para lo que se ha hecho en este último tiempo, aprovechando también la energía que tiene Rosario y sus capacidades financieras del sector privado, con subsidio de tasa y líneas especiales de financiamiento. La ciudad cuenta con un banco municipal y es un activo muy importante en materia de fomento y promoción productiva, pero también tenemos que animarnos a pensar en grande con el sector privado local y es una convocatoria que ya empezamos a hacer.

—¿Con qué instrumentos se operaría?

—Hay un marco general que es la ley de emprendedores. Tenemos un know how bastante desarrollado a través del Banco Municipal, de BMR Mandatos y Negocios y creo que también hay suficiente desarrollo y madurez del sector financiero de Rosario para encontrar buenos negocios. El gran desafío es poder formular y diseñar buenos modelos de negocios. Esto puede tener un altísimo efecto en materia de empleo, producto e innovación en la ciudad. No es ciencia ficción, está basado en recursos humanos altamente calificados en una madurez del ecosistema emprendedor con instituciones, empresas, aceleradoras, las universidades que han avanzado mucho en esto. Tenemos mucha confianza de que en este aspecto podamos hacer la diferencia, dar un salto de escala importante, inclusive a nivel de lo que han sido las políticas de este tipo en el interior del país.

—¿Van a se guir trabajando con los emprendedores de la economía social, teniendo en cuenta que es un núcleo muy importante en Rosario?

—El área se jerarquizó y va a seguir jerarquizada. Con Nicolás Gianelloni, el actual secretario de Economía Social del municipio y futuro secretario de Desarrollo Humano y Hábitat en la próxima gestión, trazamos retomar una tarea de integración. En algún punto la crítica que se nos ha hecho al municipio históricamente es la desarticulación o esa multiplicidad de programas. Hay un primer paso dado con un sistema integral de empleo y emprendedores para poder concentrar la oferta de capacitación, formación y de financiamiento. Tenemos que mejorar un poco los instrumentos de microcrédito que es también otro aspecto central en la política de promoción de emprendedorismo, pero también en esto la ciudad ha crecido muchísimo y ha madurado, por lo tanto con ayuda necesaria de algunos programas nacionales y provinciales, creo que podemos estar rápidamente consiguiendo muy buenos resultados de en materia de microcrédito y de los emprendimientos de la economía social.