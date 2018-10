Los ministros del G-7 dicen que apoyan a Macri

Los ministros de Finanzas de los países que integran el Grupo de los Siete (G7) apoyaron "firmemente" al gobierno de Mauricio Macri al destacar "el compromiso y la determinación" de las autoridades argentinas para lograr una economía "fuerte y estable".

Reunidos en Ottawa, Canadá, los funcionarios celebraron "el compromiso de las autoridades argentinas de implementar políticas macroeconómicas y una agenda de reformas".

En un comunicado, los ministros evaluaron que ello "se refleja en el reciente acuerdo a nivel de personal que está siendo considerado por el Directorio Ejecutivo del FMI".

"Apoyamos firmemente el compromiso y la determinación de las autoridades argentinas para lograr una economía argentina fuerte y estable que beneficie a la gente del país", resaltó el Grupo de los Siete, que está integrado por Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido.

La semana pasada la Argentina y el Fondo anunciaran un nuevo acuerdo que elevó en u$s 7.100 millones el monto original de u$s 50.000 millones firmado en junio.

A su vez, adelantó desembolsos por u$s 19.000 millones para lo que resta de este año y el 2019. El préstamo para 2018 pasó así de u$s 6.000 millones a u$s 13.400 millones.