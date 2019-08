"La lucha es de todos", "no a la destrucción del salario" y "No al saqueo y al caos", eran algunas de las consignas que se podían leer de los manifestantes.

"La lucha es de todos", "no a la destrucción del salario" y "No al saqueo y al caos", eran algunas de las consignas que se podían leer de los manifestantes. Foto: Silvina Salinas / La Capital

"La lucha es de todos", "no a la destrucción del salario" y "No al saqueo y al caos", eran algunas de las consignas que se podían leer de los manifestantes.

"La lucha es de todos", "no a la destrucción del salario" y "No al saqueo y al caos", eran algunas de las consignas que se podían leer de los manifestantes.

Trabajadores mercantiles se manifestaron esta noche en la intersección de Córdoba y Corrientes para protestar en contra del gobierno nacional por la disparada del dólar de este lunes, que provocó una fuerte devaluación que, según el criterio de los gremialistas, derivó en una pérdida real del salario de un 20 por ciento por parte de los trabajadores.

Así lo manifestó el secretario general de la Asociación Empleados de Comercio de Rosario, Luis Battistelli, quien señaló que "en dos días los trabajadores han perdido el 20 por ciento de sus salarios, eso no hay posibilidades de recuperarlo en el corto plazo".

Los mercantiles ocuparon la calzada por calle Corrientes, en su intersección con Córdoba, cuando el semáforo se ponía en rojo. En ese momento se manifestaban en plena calle, entregaban folletería a las personas que pasaban por el lugar y hablaban con los conductores, pero no interrumpieron el tránsito en ningún momento.

Embed

"Esto se da porque hay una remarcación feroz de los formadores de precios, que nuestros delegados en todo el país nos están avisando. Hay empresas que no venden directamente, como Arcor, si no le pagás el 15% de aumento que dispusieron ellos no sacan sus productos a la venta", argumentó el representante de los mercantiles.

Battistelli aseguró que "en general está pasando lo mismo con todos, los grandes formadores de precios se preservan su ganancia, mientras que los trabajadores, que somos los hacedores de la riqueza de la Argentina, que no nos llevamos el dinero al exterior como se la llevan los grandes empresarios y la mitad del gabinete del gobierno actual, que tiene su dinero en los paraísos fiscales, tenemos que sufrir las consecuencias".

mercantiles.jpg "La lucha es de todos", "no a la destrucción del salario" y "No al saqueo y al caos", eran algunas de las consignas que se podían leer de los manifestantes. Foto: Silvina Salinas / La Capital

El dirigente gremial también comentó que están tratando de juntarse con "los compañeros y con sectores importantes de la vida nacional, como la CGT y otros gremios", pero destacó que lo más importante es "buscar un consenso general entre el presidente (Mauricio Macri), los diferentes partidos políticos, los industriales, el campo, asociación del pueblo y los trabajadores, para en primer lugar establecer que no puede haber despidos hasta tanto se solucione la situación".

mercantiles2.jpg

En este sentido, el representante de los mercantiles de Rosario señaló que hasta ahora el gobierno "ha demostrado que han provocado el caos. Crean el caos a los efectos de manejar la situación y en esta situación los que van a perder son los trabajadores argentinos. El tema es claro si no hay voluntad de juntarse los argentinos para defender la familia y la patria estamos en una situación comprometida".