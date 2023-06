Los mercados financieros dieron la bienvenida a la postulación de Massa

“El mercado local tal vez vea con buenos ojos que ahora el escenario electoral tiene candidatos a la presidencia que son moderados, pro-mercado y que conocen a los inversores”, expresó Javier Timerman, de Adcap Grupo Financiero. Sin embargo, aclaró: “Puede haber un rally pero no creo que sea muy contundente, principalmente porque afuera están bastante más escépticos de lo que estaban”.

Massa se reunió con su gabinete en el Ministerio de Economía, bajo la tónica de asimilar la campaña electoral a su gestión. En el mismo día terminó de firmar convenios de refinanciación de deudas con países miembros del Club de París y anticipó, a través de sus colaboradores, que está a la firma el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI). ”Además de la respuesta del mercado al nombramiento de Massa, el principal driver de corto plazo seguirá siendo la negociación con el FMI”, recordaron desde la consultora Stonex. Antes del viernes habría que pagar u$s 2.700 millones, pocos días después el servicio de interés de Bonares y Globales por u$s 1.000 millones de dólares, con reservas netas que hoy son negativas en u$s 2.000 millones.

Al menos por el lunes, el Banco Central se benefició del optimismo general. Compró u$s 11 millones en el mercado único y libre de cambios (MULC), en una jornada en la que el dólar agro aportó liquidaciones por más de u$s 10 millones. Así, achicó el saldo negativo de junio a u$s 534 millones.

El dólar minorista cerró a $ 267,22, con una suba de $1,27. El blue bajó $2, a $493 por unidad. En el segmento bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) descendió 1,8 % hasta $ 510,41; mientras que el MEP bajó 0,5 % hasta $ 478,81.

En el mercado de commodities, la soja retomó las subas en el mercado de Chicago de la mano de lluvias insuficientes en zonas secas de Estados Unidos. El contrato de julio subió u$s 9,74 hasta los u$s 558,87 la tonelada. Los fundamentos de la suba radicaron en “rumores” de nuevas compras chinas de mercadería estadounidense con entrega en octubre y lluvias insuficientes que se produjeron en zonas afectadas por la sequía en dicho país, indicaron desde Granar.

Refinancian deudas con países del Club de París

El ministro de Economía, Sergio Massa, suscribió acuerdos bilaterales con España, Francia y Suecia, países integrantes del Club de París, para refinanciar la deuda vigente con dicho organismo, informó el Palacio de Hacienda.

De esta forma, desde la firma del nuevo convenio alcanzado en 2022, el ministro selló acuerdos bilaterales con 15 de los 16 acreedores de la institución. El contrato marco permite reprogramar el 100% de los montos adeudados mediante pagos realizados durante trece semestres consecutivos hasta finalizar en 2028.

Las firmas de estos convenios se suman a los ya alcanzados en los últimos meses con Italia, Bélgica, Suiza, Países Bajos, Alemania, Canadá, Israel, Finlandia, Austria, Dinamarca, Estados Unidos y Reino Unido.

“Estos acuerdos permitirán garantizar la sostenibilidad del perfil de deuda y con ello sostener la recuperación económica”, aseguró Massa.

Por su parte, el secretario de Política Económica, Gabriel Rubinstein, sostuvo que las negociaciones entre la Argentina y el Club de París “se están normalizando”. Sólo queda firmar un acuerdo con Japón, que “es un tema bastante burocrático”.

En octubre de 2022 se reprogramó el pago de la deuda de u$s 1.972 millones con el Club de París, con una reducción en la tasa de interés y una extensión en los plazos de pago. El acuerdo supone que Argentina devolverá el 40% del capital en los próximos dos años.