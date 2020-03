Los principales índices bursátiles del mundo recuperaron parte de valor perdido el "lunes negro", ante la expectativa de un estímulo por parte del Tesoro norteamericano y de un rebote de más del 8 por ciento en el precio del crudo.

Frente a la crisis provocada, entre otras cosas, por el miedo al coronavirus, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que estudia medidas como reducir los impuestos a trabajadores y ayudar a aerolíneas y operadores de cruceros.

En respuesta, el S&P 500 de a Bolsa de Nueva York se recuperó un 4,9 por ciento, al igual que el Dow Jones y el Nasdaq. De todos modos, los tres índices continúan registrando pérdidas cercanas al 15 por ciento en el último mes.

Por otra parte, el precio del barril de petróleo que aumentó casi un 11 por ciento para el West Texas Intermediate (WTI) al superar los u$s 34,36 por barril y un 8 por ciento en el caso del Brent, hasta los u$s 37,22 el barril. El lunes, el precio del crudo bajó 25 por ciento por el inicio de una suerte de guerra comercial entre Arabia Saudita y Rusia, ambos miembros del llamado grupo Opep Plus.

La recuperación bursátil no llegó hasta los mercados de Europa, donde continuó la racha negativa de la jornada de ayer, fogoneadas ayer por la noticia de 168 muertes en apenas un día en Italia. El país europeo ordenó la cancelación de clases, espectáculos deportivos y el tráfico de ciudadanos en todo el país, salvo caso de extrema necesidad. Milán cayó 3,3 por ciento y España 3,2 por ciento.

Tasas bajas

El temor de los inversores se evidencia en el bajo rendimiento, incluso negativo, de los bonos soberanos a 10 años de las principales potencias del mundo: 0,80 por ciento en Estados Unidos; -0,80 por ciento en Alemania; -0,11 por ciento en Japón; -0,31 por ciento en Francia. y 0,23 por ciento en Reino Unido.

En este marco, Trump volvió a presionar a la Reserva Federal de su país para que baje las tasas de interés. "Nuestra lenta y patética FED, liderada por Jerome Powell, que subió las tasas muy rápido y las bajó muy lento, debería bajar nuestras tasas de interés hasta el nivel de nuestras naciones competidoras", escribió en Twitter.

Mercado local

En Argentina, el índice S&P Merval subió 8,07 por ciento, impulsado por el rebote en las Bolsas de referencia tras sufrir en la víspera su peor día desde la crisis financiera de 2008. En tanto, el riesgo país avanzó 0,30 por ciento y se ubicó en 2.803 puntos básicos.

El dólar oficial cerró a $ 64,72 para la venta al público, con un avance marginal de un centavo respecto de ayer, en una rueda con bajo volumen de negocios. En el segmento mayorista la divisa avanzó cinco centavos, a $ 62,59.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, dijo que "se diluyó la presión sobre el tipo de cambio por una mejora en la oferta privada". Esta recuperación permitió que la autoridad monetaria recuperara parte de las reservas utilizadas el lunes.

Fondos buitre

La inflación de febrero se desaceleró al 1,7%, el nivel más bajo desde noviembre de 2017, de acuerdo con el informe mensual del Instituto Estadístico de los Trabajadores (IET - Umet). A nivel interanual, la suba fue de 49,7% y se ubicó debajo del 50% por primera vez desde febrero del año pasado.