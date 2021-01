Los ingresos por exportaciones del complejo sojero podrían crecer 37%

“El rally alcista de la soja no se toma respiro y ya cotiza en máximos en 6 años y medio en el mercado de Chicago. Los mercados globales exhiben preocupación en torno al suministro sudamericano, afectado por el año Niña y ante una demanda China que parece implacable”, explicó al respecto la BCR.

Esto llevó a que “la revalorización en los precios de los productos del principal complejo exportador de nuestro país podría elevar el ingreso de divisas por su exportación en un 37%” indicó el informe. De esta manera, se logró un saldo exportable cercano a 7,5 millones de toneladas de poroto de soja, 27,7 millones de toneladas de harina/pellets y 5,1 millones de toneladas en exportaciones de aceite.

En el caso del poroto, el ingreso de divisas crecería 59% al pasar de los u$s 2.358 millones a US$ 3.982 millones; en la harina sería 35% al crecer de u$s 9.771 millones a u$s 13.506 millones; y en el aceite el incremento pasaría de u$s 4.348 millones a u$s 5.091 millones, un 13% más.

Rally alcista

En tanto, el poroto continuó con su rally alcista durante la semana y culminó hoy en su valor más alto en 6 años y medio, en u$s 505, debido a la fortaleza de las exportaciones estadounidenses, mientras que los cereales operaron con altibajos. El contrato de enero de la oleaginosa subió 1,12% (u$s 5,60) hasta los u$s 505,50 la tonelada, a la vez que el de marzo lo hizo por 1,43% (u$s 7,17) para concluir la jornada a u$s 505,13 la tonelada.

Los fundamentos de la suba radicaron en la sólida demanda del grano estadounidense, lo que podría derivar en un nuevo ajuste en los stocks en dicho país por parte del Departamento de Agricultura (Usda). “Si bien la demanda por parte de China parece haberse desacelerado en el último mes, las ventas al resto del mundo se han mantenido sólidas, y Estados Unidos despachó en diciembre 10 millones de toneladas, un máximo para dicho mes en cinco años”, indicó la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).