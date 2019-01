Los gremios se unen ahora para defender la industria

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Rosario, Antonio Donello, reveló que como consecuencia de la política económica del gobierno nacional durante 2018 en Rosario y la región el sector "perdió 1.500 puestos de trabajo y están en riesgo otros 5.000".

"El 2019 será un año de ajuste, y eso significa un año de achique y de pérdida del poder adquisitivo. Y eso preocupa, porque si no se consume no hay producción, y si no hay producción no hay trabajadores", aseguró el titular de la UOM.

En ese sentido, el próximo lunes 28 de enero, a las 17, se llevará cabo un encuentro en la sede local del gremio de la que participarán distintos sindicatos en defensa de la industrial nacional.

Participará la UOM, los Recolectores de Rosario, el sindicato de peajes (Sutpa),los trabajadores estatales nucleados en Norte, Obras Sanitarias, Municipales de Rosario, Dragado y Balizamiento y Smata, entre otros. También se solidarizan los trabajadores del Correo y los Gastronómicos de Rosario, que se suman al pedido de declaración de emergencia industrial en Santa Fe.

Para Marcelo Andrada, secretario general de los Recolectores de Rosario, "debemos seguir en la lucha ya que este gobierno nacional insensible no escucha el reclamo de los trabajadores y seguramente los gremios combativos iremos pronto a un paro nacional".