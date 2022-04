Los granos se mueven al compas de la guerra

El presunto interés chino de reemplazar el maíz que no recibirá desde Ucrania a causa del conflicto bélico que mantiene con Rusia, disparó el grano en Chicago.

Los precios de la soja y el trigo iniciaron la semana con retrocesos en el mercado de Chicago, mientras que el maíz cerró con alzas impulsado por rumores sobre el presunto interés chino de reemplazar el grano que no recibirán desde Ucrania a causa del conflicto bélico que mantienen con Rusia.

De esta forma, el contrato de mayo de la soja cayó 0,72% (u$s 4,59) hasta u$s 625,93 la tonelada, mientras que la posición julio bajó 0,75% (u$s4,68) para posicionarse en u$s 615,55 la tonelada.

La soja superó los u$s 641 y está muy cerca del máximo histórico en una década

De acuerdo con la explicación de la corredora Granar, los precios de la oleaginosa cerraron a la baja “arrastrados por la caída del aceite” y por “la aclaración del gobierno de Indonesia, en cuanto a que la prohibición desde el 28 del actual mes comprenderá sólo a la oleína de palma y no al aceite cuyas ventas, sin embargo, serán monitoreadas por las autoridades oficiales”.

Los subproductos de soja acompañaron la tendencia negativa, con una baja en el aceite del 0,62% (u$s 11,46) hasta u$s1.824,07 la tonelada, y un declive en la harina del 1,39% (u$s 7,05) para concluir a u$s498,68 la tonelada.

En sentido contrario, el maíz avanzó 0,91% (u$s 2,85) y se posicionó en u$s 315,04 la tonelada, debido a los rumores de un renovado interés de la demanda china para reemplazar grano que no llegará desde Ucrania.

Por último, el trigo descendió 0,32% (u$s 1,29) y se posicionó en u$s 390,22 la tonelada, como consecuencia de “la decepción de los inversores por el informe de inspección de embarques, donde el Usda relevó despachos por 287.997 toneladas, por debajo de las 446.225 del reporte precedente y del rango previsto por los operadores”, precisó Granar.

En la plaza rosarina, el precio de la soja disponible retrocedió u$s 10, el maíz avanzó u$s 10 hasta los u$s 265 por tonelada y el trigo se negoció estable en el inicio de la semana.