Los granos remontaron las bajas del lunes

El precio de los granos rebotaron en el mercado de Chicago y cerraron ayer con ganancias en sus contratos tras las fuertes caídas en sus valores que se registraron el lunes en la plaza bursátil debido a los temores de los operadores ante la expansión de la epidemia de coronavirus, que, en cambio sí afectaron a las plazas bursátiles de todo el mundo.

De esta manera, la soja posición de marzo subió 0,54% (u$s 1,75) hasta los u$s 322,98 la tonelada, a la vez que las cotizaciones para mayo repuntaron 0,65% (u$s 2,11) para concluir la jornada a u$s 326,38 la tonelada.

Por otra parte, la harina acompañó la recuperación, con una suba del 0,13% (u$s 0,44) para concluir la jornada a u$s 315,81 la tonelada. En cambio, las cotizaciones del aceite de soja perdieron 0,88% (u$s 5,73) hasta los u$s 644,41 la tonelada.

Por su parte, el trigo ganó 0,51% (u$s 1,01) y cerró a u$s 198,05 la tonelada, mientras que el maíz ascendió 0,06% (u$s 0,10) para posicionarse en los u$s 146,65 la tonelada.

El lunes la soja y el trigo tuvieron caídas que produjeron pérdidas en sus valores de más de u$s 6 por tonelada.