Los grandes industriales del acero, preocupados por las crisis regionales

Los grandes industriales de la región reunidos en el congreso de la Asociación Latinoamericana del Acero (Alacero) instaron a tomar nota sobre la ola de protestas en la región y el mundo contra la desigualdad.

La temática fue puesta sobre la mesa por el colombiano Carlos Arturo Zuluaga, presidente Corporativo en Acerías de Colombia (Acesco), al participar de un panel de CEOs, del que también tomaron parte el brasileño Jefferson de Paula (ArcelorMittal), el argentino Máximo Vedoya (Ternium), el brasileño Gustavo Werneck (Gerdau) y el mexicano Raúl Gutiérrez (Deacero).

"La gente está reclamando más ingresos, está reclamando más oportunidades, en el mundo se está viendo un claro rechazo a la excesiva concentración de riqueza en manos de muy pocos", planteó Zuluaga, tras reconocer que hasta hace poco tiempo atrás "Chile era nuestro modelo".

"Me parece que si eso hace carrera, Colombia, por ejemplo, tiene el próximo 21 de noviembre programado un paro general por las centrales obreras, por los estudiantes, y puede salir mal", agregó el directivo.

"Si algo pasó en el mundo es que las personas se sienten hoy con potencia, con autoridad de protestar. Esto se está viendo en Hong Kong, en Europa, en el mismo EEUU donde los congresistas están cuestionando, pidiéndole a los más ricos que paguen más impuestos", se explayó el directivo colombiano.

"Todo esto de lo que estamos hablando puede ser nada frente a una realidad que implique un cambio en las condiciones o un peligro de la democracia o un peligro de la propiedad privada. Eso es delicado y aunque no quiero sonar bajo ningún aspecto terrorista, creo que no podemos olvidar ni perder de horizonte esto", concluyó el CEO de Acesco.

Otro de los CEOs que integraron el panel, el argentino Máximo Vedoya, tomó la posta planteada por Zuluaga y dijo que la industria puede colaborar a mejorar la situación de las personas a través de empleos de mayor calidad.

"Lo que uno ve en muchos de los países en los que nosotros operamos es que hay una desigualdad muy grande y la gente no es que no quiera trabajar, sino que quiere trabajar, que quiere tener movilidad social, pero no consigue las condiciones para hacerlo", sostuvo el CEO de Ternium en México.

"Creo que nuestra tarea, que hace treinta años era sólo producir acero, y que después fue pasando por la seguridad y empezó ahora por el medio ambiente, también tiene que ver con la forma en que nosotros apoyamos y damos ejemplo de que la industria es una solución a eso", finalizó Vedoya.