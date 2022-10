Los dólares subieron y el BCRA se desprendió del mayor volumen en dos meses

Ayer el Banco Central de la República Argentina (BCRA) finalizó la rueda con ventas por u$s 85 millones, la cuarta jornada en posición vendedora con el monto más importante desde principios del mes de agosto. “En los primeros días de octubre, el BCRA lleva vendidos unos u$s 168 millones”, apuntó Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio.

En ese marco, ayer la cotización del dólar oficial cerró en $157,96, con una suba de 20 centavos en relación al martes, mientras los dólares bursátiles marcaron alzas de hasta 1,4%. En el segmento informal, el denominado dólar “blue” registró un incremento de ocho pesos, en $288 por unidad.

En el mercado bursátil, el dólar contado con liquidación (CCL) avanzó 0,6%, a $307,40; mientras que el MEP aumentó 1,4%, a $292,16.

En el segmento mayorista, la cotización de la divisa estadounidense registró un incremento de 35 centavos respecto al cierre previo, en un promedio de $151,04.

El dólar con el recargo de 30% _contemplado en el impuesto País_, marcó un promedio de $205,35 por unidad, y con el anticipo a cuenta del impuesto a las ganancias de 35% sobre la compra de divisas, $260,63.

En tanto, el dólar destinado al turismo en el exterior _y que cuenta con una alícuota de 45%_ se ubicó en $276,43, mientras que cuando se oficialice la medida en el Boletín Oficial para las compras superiores 300 dólares se ubicaría a $315,92 a valores de ayer.

Acciones y bonos

En tanto, en el mercado accionario el índice S&P Merval bajó 0,42%, con lo que acumuló tres caídas consecutivas, en una jornada en la que las acciones de empresas argentinas que cotizan en Nueva York cayeron hasta 5%.

En la plaza porteña, las bajas de las acciones que conforman el panel líder fueron encabezadas por Grupo Financiero Galicia (-2,39%); Telecom Argentina (-2,20%); Edenor (-2,05%); BBVA Argentina (-1,93%); y Pampa Energía (-1,92%). Los papeles que subieron fueron Cresud (1,85%); Loma Negra (1,59%); Grupo Financiero Valores (1,31%); Cablevisión (1,10%); y BYMA (0,84%).

En Wall Street, las acciones de compañías argentinas terminaron la sesión con mayoría de resultados en rojo, entre los que se destacaron Edenor (-5%); Tenaris (-3,1%); Grupo Financiero Galicia (-2,9%); BBVA Argentina (-2,6%); y Telecom Argentina (-2,5%).

En el segmento de renta fija, los bonos en dólares finalizaron con incrementos de 15 centavos promedio, mientras que los títulos en pesos con ajuste CER bajaron 1,2% promedio en toda la curva. Así, el riesgo país cedió 0,1% para quedar en 2.821 puntos básicos.

Este comportamiento se dio en el marco de una tendencia negativa en Wall Street. Allí las acciones cerraron con ligeras bajas luego de conocerse la suba de la inflación mayorista y ante señales de que la Reserva Federal (FED) mantendrá un política monetaria aún más dura, en su próxima reunión.

El industrial Dow Jones perdió 0,1%, mientras que el índice ampliado S&P 500 bajó 0,3% y el indicador tecnológico Nasdaq cayó 0,1%.

Los funcionarios de la FED se sorprendieron por el ritmo de la inflación e indicaron en su última reunión que esperan que se mantengan las tasas de interés más altas hasta que bajen los precios. Indicaron que esto afecta especialmente a los estadounidenses de bajos ingresos y señalaron que continuarán las subas de tasas hasta que el problema muestre signos de resolución.

Las acciones oscilaron entre ganancias y pérdidas cuando el índice de precios mayoristas de septiembre, aumentó 0,4% respecto de agosto y subió 8,5% en relación a igual mes del año anterior. Hoy será un día clave cuando se publique el índice de precios al consumidor. Los inversores están esperando el inicio de la presentación de los balances corporativos del tercer trimestre para poder tener más elementos a la hora de modificar sus carteras.

Commodities: La soja subió en Chicago impulsada por el recorte de cosecha del Usda

La soja volvió a subir en el mercado de Chicago impulsado por el informe mensual sobre oferta y demanda mundial de granos y encadenó su cuarta alza consecutiva, mientras que los cereales cerraron con tendencia entre estable y negativa.

El contrato de noviembre de la oleaginosa subió u$s 7,26 hasta los u$s 512,94 la tonelada y el de enero lo hizo por u$s 6,25 para tocar los u$s 516,25. Los fundamentos de la suba radicaron en el recorte hecho por el Usda de su estimación sobre la cosecha estadounidense, de 119,16 a 117,38 millones de toneladas, frente a una expectativa de los operadores de 119,23 millones.

Las subas fueron limitadas por las lluvias beneficiosas para el cultivo en Brasil, país para el cual el Usda aumentó la estimación de cosecha de 149 a 152 millones de toneladas. Sus subproductos acompañaron la tendencia alcista del poroto con una mejora en la harina del 2,77% hasta los u$s 464,95 la tonelada, mientras que el aceite ganó 0,27% para cerrar en u$s 1.524,91 la tonelada.

Por su parte, el trigo perdió 2,08% y finalizó a u$s 324,17 la tonelada, debido a stocks por encima de lo previsto por el mercado. Así, el remanente de la campaña estadounidense fue estimado por Usda en 15,68 millones de toneladas, por debajo de los 16,60 millones de septiembre, pero por encima de los 15,08 millones previstos por los privados. El maíz cerró sin cambios en u$s 272,82 la tonelada.