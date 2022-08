Los dólares paralelos volvieron a desinflarse: el blue bajó 14 pesos

Los bonos en dólares finalizaron con alzas marginales cinco centavos en promedio en toda la curva. Los títulos en pesos con ajuste CER operaron con incrementos de 1,5% promedio en toda la curva. El riesgo país finalizó sin cambios, en 2.394 puntos básicos.

El dólar mayorista subió 62 centavos, a un promedio de $ 131,89. El Banco Central dejó u$s 110 millones en el mercado, al cabo de una rueda en la que se concretaron pagos por u$s 100 millones en el rubro energía.

Aunque restringió la venta de dólares y se desaceleraron los compromisos por compra de energía, la autoridad monetaria todavía no logra consolidar un camino de acumulación de reservas.

La autoridad monetaria diseñó un nuevo instrumento por el gobierno nacional para incentivar a los productores a vender su cosecha de soja antes del 31 de agosto próximo. Se trata de la posibilidad de depositar el 70% de los pesos obtenidos con la exportación de soja en una cuenta que ajusta diariamente por variación del tipo de cambio, y el 30% restante a comprar divisas al “dólar ahorro” (oficial + 65%). La operatoria ya quedó habilitada para que los bancos la ofrezcan.

El objetivo del Banco Central es que las liquidaciones de soja sean, al menos, unos u$s 2.500 millones por arriba de las esperadas hasta el 31 de agosto próximo.

Los agroexportadores agrupados en la Cámara de la Industria Aceitera (Ciara) y el Centro de Exportadores de Cereales (CEC) informaron que liquidaron en los primeros siete meses del año u$s 22.309 millones, la mayor suma para ese período desde que se cuentan con registros.

No obstante, en julio las liquidaciones totalizaron u$s 3.164 millones. Fue el primer mes del año con una caída interanual, un 10,1% debajo del mismo mes de 2021. También ingresaron un 17,07% menos que en junio.

Según cálculos del Ministerio de Agricultura, actualmente hay cerca de u$s 10.000 millones en granos que aún no fueron liquidados, de los cuales una porción cercana a los u$s 3.000 millones está en acopios pero sin precio fijado, por lo que aún no se concretó su venta.

En un comunicado, Ciara y CEC indicaron que el mes pasado “la exportación de granos se ha visto afectada por los efectos climáticos negativos sobre la cosecha gruesa, así como los cortes de ruta y manifestaciones de transportistas autoconvocados que impidieron el ingreso de miles de camiones a los puertos”.

Esos acontecimientos profundizaron “la capacidad ociosa de la industria de molienda de soja que sigue trabajando con márgenes negativos”, agregaron. Y denunciaron que “los retrasos de recupero de IVA de exportación están disminuyendo la capacidad de pago del sector exportador”.

Derrape granario

Ayer, los precios de los principales granos cerraron con bajas en la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR). La soja disponible cayó u$s 30 la tonelada, hasta u$s 365 por tonelada, lo que significó una. En moneda local se ofrecieron $ 49.385, una baja de $ 2.385 sobre los registros del viernes.

Las ofertas por las entregas inmediata y contractual de maíz se negociaron a u$s 215 la tonelada, una merma de u$s 15 entre ruedas. Por el trigo con descarga inmediata se ofrecieron abiertamente u$s 290, lo que implicó una merma de u$s 10 entre jornadas.

En Chicago, las cotizaciones cerraron con retrocesos como consecuencia, principalmente, de la reactivación de las exportaciones ucranianas que se encontraban paralizadas desde el inicio de la guerra con Rusia en febrero.

La soja bajó u$s 15,71, hasta u$s 585,79 la tonelada, el maíz retrocedió u$s 3,64 y se posicionó en u$s 238,96 la tonelada, mientras que el trigo decreció u$s 2,76 y cerró a u$s 294,04 la tonelada.