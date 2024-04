Los dólares paralelos subieron y cayeron fuerte bonos y acciones

En el mercado cambiario, las cotizaciones paralelas del dólar subieron por segunda jornada consecutiva al inicio de la semana. El blue aumentó $ 10 pesos sobre el final de la jornada y cotizó a $ 1.015 para la venta, a $ 30 de los $ 985 del lunes pasado. Los financieros mostraron un avance más fuerte, con un CL que subió 2% para para concluir en $1.068,60y un MEP que ganó 1,28%, hasta $ 1.018,38.

El Central acumula compras

El Banco Central cerró la primera quincena con una acumulación de compras por u$s 2.102 millones Compró u$s 111 millones de dólares en la primera rueda de la semana. Sin embargo, as reservas de la autoridad monetaria cayeron u$s 83 millones.

El mercado internacional cotizó en baja, en medio de la tensión política por la situación en Medio Oriente. El ataque de Irán a Israel comienza a tener un impacto en el plano financiero. En ese marco el índice del miedo, VIX, se dispara hasta valores no vistos desde octubre del año pasado.

Los índices de referencia de Wall Street cayeron con fuerza este lunes 15 de abril, presionados por un aumento de los rendimientos de los bonos del Tesoro, debido a las tensiones en Medio Oriente y algunos datos de ventas minoristas, que fueron mejores a lo esperado. El índice Dow Jones perdió 0,7%, el S&P500 1,2 % y el Nasdaq 1,8%.

El Departamento de Comercio manifestó que las ventas minoristas aumentaron un 0,7% el mes pasado, superando el pronóstico de los economistas de un aumento del 0,4%. Tras los datos, algunos economistas revisaron al alza las expectativas para el crecimiento económico del primer trimestre y advirtieron que los recortes de tasas no se producirían pronto.

Apple, para abajo

Por otra parte, las acciones de Apple cayeron más de un 1% después de que los datos de la firma de investigación IDC indicaran que el fabricante del iPhone ha perdido su liderazgo como fabricante de teléfonos número uno del mundo y Samsung recuperó ese lugar tras el débil primer trimestre de empresa de la manzanita. Los envíos de teléfonos inteligentes de Apple descendieron alrededor de un 10% en el primer trimestre de 2024. Las acciones de Tesla cayeron un 5,4% tras los informes de que el fabricante de vehículos eléctricos podría estar a punto de anunciar despidos a gran escala mientras lucha contra el deterioro de las ventas.

En este contexto, el ministro de Economía, Luis Caputo, viajará en las próximas horas a Washington en busca de un préstamo del Fondo Monetario Internacional (FMI) para levantar el cepo.

Un mayor recorte del gasto público, una desaceleración de la inflación y el avance del saneamiento del Banco Central serán los principales argumentos que el ministro de Economía, Luis Caputo, presentará a los funcionarios del organismo, que realiza esta semana su asamblea semestral.

El número del gasto público

Entre los datos más relevantes se encuentra el recorte del gasto público, que según algunas proyecciones habría alcanzado al 40% durante marzo. Un estudio de la consultora Analytica señaló que en el primer trimestre, la contracción en términos reales fue del 36,5% interanual.

El ministro estará acompañado del secretario de Finanzas, Pablo Quirno, y del titular del Central, Santiago Bausili, quienes participarán de un encuentro organizado por el banco J.P. Morgan.

La discusión sobre el programa monetario tras la salida del cepo es, sin embargo, una cuestión difícil, ya que el FMI no termina de aceptar el bimonetarismo planteado por Milei.

La Secretaría de Finanzas informó que la deuda pública bruta total del Tesoro nacional subió u$s 16.507 millones en marzo, a u$s 403.044 millones. Un incremento mensual del 4,3%. La variación, según detalló el informe, se explicó por la disminución de la deuda en moneda extranjera en u$s 514 millones y el aumento de la deuda en moneda local por un monto equivalente en dólares de u$s 17.015 millones. En los primeros cuatro meses del gobierno, la deuda externa subió u$s 723 millones y, en moneda nacional, por efecto de la devaluación de diciembre 2023, se licuó el equivalente a u$s 22.973 millones.