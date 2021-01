Los dólares financieros suben y recortan la brecha con el solidario

A fines de 2020, la brecha entre los tipos de cambio implícitos y el dólar solidario había llegado a los $8 ($140 vs. $148), pero en los tres primeros días de 2021 ese spread se redujo a menos de $5.

En diciembre, los dólares bursátiles que surgen de la compra y venta de bonos y/o acciones acumularon una merma de hasta el 5,4% y estuvieron casi dos semanas por debajo del tipo de cambio solidario.

En tanto, el dólar solidario, que incluye el impuesto País del 30% y el tributo a cuenta de Ganancias del 35%, subió 29 centavos a $149,70, ya que el dólar minorista avanzó 18 centavos a $90,73, de acuerdo al promedio de bancos, que releva el BCRA. En Rosario, el minorista cotizó a $ 89,12 en las casas de cambio locales.

El denominado dólar informal o “blue” se negoció con un incremento de un peso, en $161 por unidad.

En el mercado mayorista, la divisa subió nueve centavos a $85 en el mercado mayorista, aunque en el mundo cotiza cerca de sus niveles más bajos en casi tres años, después de que los demócratas consiguieron el control del Senado de Estados Unidos, despejando el camino a un posible estímulo fiscal más grande bajo el mando del presidente electo Joe Biden.

Se trató de una jornada de reducido monto de operaciones en la que la moneda estadounidense volvió a operar anclada dentro del rango de fluctuación dispuesto por la autoridad monetaria.

Al analizar la operatoria de la jornada en el sector mayorista, Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que fue una rueda de bajo monto negociado, en la que el dólar mayorista “corrigió direccionado por la regulación oficial”.

Fuentes privadas del mercado estimaron que el BCRA finalizó con un saldo neutro por su intervención.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 123 millones, en futuros MAE se transaron u$s 17 millones, mientras que en los futuros Rofex se registraron u$s 199 millones.