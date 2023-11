Los dólares bursátiles operaron en baja en la primera rueda de la semana

El BCRA vendió u$s 7 millones para atender la demanda. El MEP descendió 7%. El blue se ubicó en $970 para la compra

“El BCRA comenzó la semana con ventas por u$s 7 millones para atender necesidades del mercado. El acumulado del mes se sitúa ahora en unos u$s 416 millones de compras netas”, dijo el operador de PR mercados de cambios, Gustavo Quintana.

En el mercado informal, el denominado dólar blue se ubico en $990 para la venta y $970 para la compra.

En el mercado mayorista, la divisa estadounidense finalizó en un rango de entre $358 y $359 por unidad, $ 1,40 arriba del cierre del viernes pasado.

En tanto, el dólar minorista se ubicó cincuenta centavos por abajo al finalizar la jornada de hoy en un promedio de $379 para la venta y $359 para la compra.

La cotización para las compras con tarjeta en el exterior avanzó levemente (+0,4), en $954,98.

Por su parte, el volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 181,949 millones, en el sector de futuros del Mercado Abierto Electrónico (MAE) se registraron operaciones por u$s 73 millones y el mercado de futuros Rofex por u$s 402 millones.

Los papeles

La Bolsa porteña bajó 8%, al quedar en 843.665,20 puntos tras el fuerte rally alcista de las jornadas previas, en una jornada en la que los papeles de firmas argentinas que cotizan en Nueva York operaron con mayoría de subas. Con el retroceso del Merval cortó la racha positiva de cinco ruedas consecutivas en alza.

En el panel líder del Merval, las bajas fueron encabezadas por Cresud (-18,6%), Edenor (-17,4%), Transportadora de Gas del Sur (-16,3%) y Central Puertos (-13,9%)

En Nueva York, los papeles de firma argentinas terminaron la sesión con subas, entre las que se destacaron con números positivos Corporación América (11,7%), Telecom Argentina (11,2%); Irsa (10, 8%) y Grupo Financiero Galicia (9,9%)

En el segmento de renta fija, los bonos soberanos en pesos marcaron bajas de hasta 6,8%, mientras que los títulos en dólares reflejaron alzas de hasta 3%.

En este marco, el riesgo país cerró en 2006 puntos.

En tanto, las acciones en Nueva York mostraron una ligera baja producto de una toma de ganancias luego de cuatro semanas de subas consecutivas, mientras los inversores aguardan más datos sobre la inflación para poder determinar el sendero que podría tomar la Reserva Federal (FED) en su última reunión del año.

El promedio industrial Dow Jones y el índice ampliado S&P 500 bajaron 0,2% mientras que el indicador tecnológico Nasdaq cayó 0,1%, de acuerdo con datos proporcionados por el New York Stock Exchange.