Los caminos para salir de la crisis

Mientras el plan económico del gobierno nacional hunde a los argentinos ya hay economistas opositores que piensan qué vendrá luego de diciembre. Y empiezan a cranear un posible plan para salir de la oscuridad. El debate parte de una premisa, obvia, que se verificará o no, en octubre o en noviembre. Que la oposición gane las elecciones.╠

■□Convocados por Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, por el Centro Cultural de la Cooperación, y por fundación socialdemócrata alemana Friedrich Ebert Stiftung en la Argentina, se desarrolla en Buenos Aires el Foro de Propuestas Económicas para el Futuro de la Argentina.╠

■□En reserva, más de 20 organizaciones _representadas por economistas profesionales_ imaginan un futuro posible, en medio de las incertezas que ofrece el presente. “La dinámica de la economía del macrismo es incierta, nadie sabe cómo llegamos a diciembre, pero nos proponemos diseñar salidas posibles”, definieron los organizadores.╠

■□Aun con la reserva solicitada por los presentes al primer encuentro ( serán tres jornadas en total), La Capital presenció el debate.╠

■□“El problema más difícil de resolver será el tema de la deuda, y con todo lo financiero externo, la deuda con el

Fondo Monetario internacional, los acreedores privados, qué tipo de cambio será viable, si tendremos un solo tipo de cambio o varios”, fue una de las definiciones más escuchadas.╠

■□Para crecer al 5% _creen varios de los economistas heterodoxos, cercanos al pan peronismo kirchnerista_, será imposible pagar los 20 mil millones del FMI más la fuga local que se produzca. Y si no se crece al cinco por ciento no se puede incluir a nadie. No se produce arrastre. Y ahí entonces empiezan los problemas políticos.╠

■□La treintena de economistas que reunió Clacso en su sede la calle Estados Unidos, en Buenos Aires, creen que, al cabo, todo se resume en una elección de carácter político, o se quiere crecer teniendo problemas con mundo financiero internacional o si se quiere crecer teniendo problemas internos con vastos sectores de la vida nacional.╠

■□Hubo quién advirtió, “creemos que la experiencia de Grecia debe ser tenida en cuenta, e incluirse en la perspectiva de la Argentina”. ╠

■□El gran tema del Foro giró en torno de la “restricción externa”, la falta de dólares, un drama explosivo para el gobierno actual, que también complicó la última etapa del kirchnerismo. Por lo demás, el tema del control de capitales en la Argentina, un problema sin resolver. Hubo quien se hizo cargo de las políticas económicas de la etapa anterior y advirtió; “hemos tenido determinados controles en los movimientos de los capitales, tuvimos cepo, y sin embargo la fuga en buena medida continuó. Hay algo que todavía no estamos terminando de entender cómo funciona. Allí hay un problema a resolver. Por lo demás, la viabilidad de una nueva política económica deberá estar enlazada con algún esquema de revisión sobre qué se hizo con la deuda en estos años, dónde fueron a parar los millones del Fondo”.╠

■□Con todo, en el actual esquema económico, la restricción externa se agudizó.╠

■□También surgió la experiencia de la década Menem – Cavallo. “Los efectos de los 90 tuvieron un efecto muy claro respecto de la inestabilidad que genera una deuda externa pública y un gobierno que está por terminar. La discusión cambiaria tiene que estar”.╠

■□Capitales especulativos, efectos de la política cambiaria y desdolarización, coincidieron casi todos, serán los ejes que el próximo gobierno nacional y popular deberá encarar, sí o sí.╠

■□Entre los economistas del mundo gremial y empresarios pymes, surgió el planteo, “la restricción financiera se fue convirtiendo en dominancia financiera. Esto se fue viendo a partir de la llegada del nuevo gobierno. El riesgo país y la deuda externa dominan nuestro país, algo que no tiene que ver con la restricción externa. Son cadenas globales de valor que ejercen la dominancia financiera”.╠

■□Se impone salir, y pasar a la “dominancia fiscal, justicia fiscal”. ¿Qué implicará?, ir donde está la renta, o sea ir sobre la renta financiera y sobre los recursos naturales, surgió como planteo. Finalmente, “el nuevo orden económico debería estar dominado por cadenas locales de valor, y no incorporarse a las cadenas extranjeras. Ese criterio dominante actual condiciona cualquier posibilidad de crecimiento económico nacional”.