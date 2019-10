Los bonos volvieron a subir por señales sobre la deuda

El repunte global por el acercamiento de Estados Unidos y China empalmó en Argentina con la corriente de optimismo que se instaló en el mercado de bonos debido a las señales de Alberto Fernández sobre una “reestructuración amigable” de la deuda pública que deja como herencia Mauricio Macri.

Los bonos en dólares, tanto en ley local como extranjera, profundizaron una tendencia de los últimos días y alcanzaron subas de hasta dos dígitos. El bono centenario lideró los ascensos, con un alza del 10,8% en la semana.

“Los principales factores que motivaron el avance fueron comentarios de Fernández, con relación al tratamiento de la deuda, enfocándose en la extensión de plazos de vencimientos, sin contemplar quitas de capital”, sostuvo Lucas Longo, analista de Research de Balanz.

Para el analista, estas señales, se sumaron las “tentativas de reestructuración” presentadas al candidato por los propios fondos de inversión, “también con un enfoque moderado y sin quita”.

La Bolsa porteña extendió su racha positiva ayer. El S&P Merval de Bolsas y Mercados Argentinos (Byma) subió un 0,17%.

El riesgo país que , elaborado por el banco JP Morgan, se mantenía en la zona de los 1.888 puntos básicos, al tiempo que los bonos en dólares cerraron sin una tendencia uniforme.

El dólar, en tanto, subió un centavo ayer y avanzó 22 centavos en la semana, contenido por las intervenciones del Banco Central. En el sector mayorista la divisa avanzó siete centavos y finalizó a $ 58,05.

En cuanto a la tasa de política monetaria, el BCRA convalidó una baja en la tasa de las Leliq de 146 puntos básicos respecto de ayer al finalizar a 68,022% y en la semana retrocedió 695 puntos básicos. A partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $ 12.300 millones.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, señaló que el dólar terminó la semana “en el nivel más alto desde fines de agosto pasado acomodándose con relativa facilidad por encima de los $ 58 por unidad”.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 327 millones y no se registraron operaciones en el segmento de futuros MAE. En el mercado de futuros Rofex se operaron u$s 123 millones. Los plazos más cortos concentraron más del 40 % de los negocios.

En los mercados bursátiles, a su vez, el “contado con liqui” ascendió 22 centavos a $ 68,45, por lo que el spread con el mayorista se extendió al 17,9%.

Sandleris optimista

El presidente del Banco Central, Guido Sandleris, aseguró ayer que “el goteo” de reservas que sufre la entidad desde el 11 de agosto pasado “está parando”.

El funcionario brindó ayer una conferencia de prensa, la primera que brinda el funcionario luego de la que realizó a comienzos de septiembre para anunciar los controles de cambio. Las reservas finalizaron ayer en u$s 47.844 millones, u$s 7 millones menos que el jueves. Previo al 11 de agosto se ubicaban por encima de los u$s 66.000 millones.

“Creo que están dadas las condiciones para que, si se logran los consensos básicos en los tres puntos mencionados antes, podamos empezar a crecer y bajar la inflación”, fantaseó el titular del organismo monetario durante la exposición, en la que también defendió su política monetaria.

“El horizonte con el que trabajamos desde el Banco Central no termina el 27 de octubre ni el 10 de diciembre” dijo Sandleris, quien aseguró que “las reservas brutas, en torno a u$s 48.000 millones, son más que suficientes para llevar una política monetaria y cambiaria consistente”.

Recordó que en unas semanas se reunirá el Comité de Política Monetaria (Copom) y “definirá el piso de la tasa de interés de referencia para noviembre; habrá espacio para que las tasas de interés se vayan reduciendo”.

El presidente del Banco Central apoyó su afirmación de que la inflación se ubicará a la baja en octubre al explicar que los “indicadores de inflación de alta frecuencia, que no son los mismos que sigue el Indec, están proyectando para este mes un 3,22%, luego de que ese mismo indicador les marcara un pico anual en septiembre pasado, con 5,87%”.