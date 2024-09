Los bonos caen y el Banco Central suma reservas

El Banco Central cerró la rueda con un saldo positivo de u$s 75 millones, por lo cual en la semana compró, en términos netos, u$s 237 millones. Las s reservas brutas internacionales cayeron por primera vez en ocho jornadas, pero respecto del viernes pasado pegaron un salto de u$s 1.899 millones. Gracias al efecto del blanqueo sobre los depósitos en “billete verde”, las arcas de la autoridad monetaria subieron a u$s 29.162 millones.