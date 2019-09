Los bonos bajaron por las especulaciones sobre el reperfilamiento

Mientras apura las gestiones para destrabar el desembolso de u$s 5.400 millones por parte del Fondo Monetario Internacional (FMI), el gobierno maniobra para frenar el drenaje de reservas, que cayeron en 268 millones de dólares ayer. Fue durante una jornada en la que el precio del dólar operó con tranquilidad y la Bolsa porteña ganó 4,62 por ciento. En cambio, cayeron los bonos y cerró el riesgo país, al calor de las especulaciones sobre las características que tomará el reperfilamiento o reestructuración de la deuda y de algunas declaraciones como las del ex FMI Claudio Loser quien advirtió que "si no llega la plata del orgnaismo, la corrida será mayor".

La Bolsa porteña ganó 4,62 por ciento, impulsada por el buen rendimiento de los papeles de empresas energéticas y financieras. Pero el riesgo país subió 1,7 por ciento hasta los 2094 puntos básicos, producto de las bajas en los bonos soberanos.

Los bonos rompieron la tendencia positiva de las últimas tres ruedas.╠

El ex director del FMI para el Hemisferio Occidental Claudio Loser alertó por otra eventual corrida cambiaria si el FMI decide no enviar los u$s 5.400 millones previstos para los próximos días. "Si dejara de apoyar a la Argentina y no diera el desembolso, habría una corrida mayor a la que hubo y las medidas regulatorias del gobierno deberían ser mayores", consideró el economista, que además integró el comité de acreedores que empujó a la crisis a Puerto Rico.

En la city porteña, el dólar para la venta al público bajó dos centavos. En el segmento mayorista la divisa retrocedió un centavo y cerró a $ 56,01. Para los operadores de la city fue una rueda tranquila, con bajo volumen de negocios, que no contó con la participación del Banco Central.╠

La autoridad monetaria sí convalidó una suba marginal respecto del cierre de ayer al finalizar a 85,991 por ciento. ╠

Las reservas internacionales finalizaron ayer en u$s 50.374 millones. Bajaron u$s 268 millones respecto del lunes.