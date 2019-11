Los bancos no abren hoy por el Día del Bancario

Los bancos de todo el país estarán cerrados hoy por la celebración del el Día del Bancario y los mercados operarán con limitaciones, con lo cual las entidades no brindarán atención al público, aunque los clientes podrán realizar pagos y transferencias usando la aplicación de los distintas entidades vía móvil o a través del homebanking.

El Banco Central precisó que las operaciones que vencen hoy se liquidarán el día siguiente, jueves 7 de noviembre.

La entidad recordó que los usuarios de tarjetas de débito también podrán hacer extracciones en supermercados y farmacias, entre otros locales no bancarios.

A causa del feriado bancario, también estará suspendida la operatoria de todos los Fondos Comunes de Inversión y los pago de rescates con vencimiento en esa fecha serán liquidados el jueves 7. A la vez, se verá afectada la operatoria habitual de transferencias monetarias y no se podrán realizar depósitos ni extracciones monetarias de pesos ni dólar MEP.

Además, no habrá concertación de operaciones, por lo que en el caso de Byma se podrán realizar operaciones que no liquiden, ni que requieran integración de garantías. De igual modo, en el Mercado Argentino de Valores se podrán concertar operaciones pero no habrá liquidaciones y en el Rofex no habrá negociación de los productos de futuros de monedas.