López dejó a CFK al filo de un nuevo procesamiento

En su declaración ante el juez Claudio Bonadio, el ex secretario de Obras Públicas nacional José López admitió que el dinero de los bolsos era de la ex presidenta Cristina Kirchner y que Fabián Gutiérrez, ex secretario privado de ella, fue quien lo llamó la noche del 13 de junio de 2016 para que los llevara al convento.