El presidente Alberto Fernández avaló hoy su postura de expropiar la cerealera Vicentin al señalar que "lo que hace el Estado es rescatar a una empresa que va al precipicio", expresó su deseo de que sea "la única empresa del país que se expropie" y confirmó que el próximo sábado 20 de junio estará en Rosario para conmemorar el día de la Bandera.

El presidente acotó hoy en declaraciones a LT3 de Rosario que se encontraba en buen estado de salud, luego que ayer retornara imprevistamente a Buenos Aires desde La Rioja, y antes de su paso por Catamarca, debido a que se conoció la noticia de que el intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, había dado positivo de coronavirus. El funcionario había estado en estrecho contacto con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo, quien integraba la comitiva de Fernández y fue separado del grupo y regresó a la Capital Federal

"Gracias a Dios todos estamos bien, cuidándonos. Tenemos que ser muy cuidadosos y estar muy atentos, eso es único que podemos hacer frente al coronavirus", manifestó el mandatario. Sin embargo, aclaró que es "muy cuidadoso" y cuestionó a algunos medios que "pasaron imágenes donde yo aparecía abrazándome con gente y que supuestamente eran de La Rioja. No es así. Pero hay mucha gente que de muy mala fe muestra imágenes. Lo mismo me pasó en imágenes junto a Gildo Insfrán (gobernador de Formosa), donde nos dábamos un gran abrazo. Y resultó que eran de la campaña de 2019".

Sobre su presencia el próximo sábado en Rosario, el presidente señaló: "Sí quiero ir, ¿cómo no voy a estar el Día de la Bandera en Rosario? Vamos a cuidarnos, nada más. Voy a ir. Y en Twitter me escribió una nena y voy a ver si le le puedo cumplir lo que me pidió, que es que a los chicos de 4º grado de todo el país le pueda tomar el juramento de lealtad a la bandera de manera virtual".

Al entrar de lleno en la crisis de la empresa Vicentin, Fernández aclaró que la "la primera bomba explotó en diciembre 2019 con el estrés financiero de la empresa y que no le podía pagar a los proveedores y la presentación en convocatoria de acreedores. El problema existe desde entonces y desde antes, desde que tomaron créditos a diestra y siniestra y que después se les hicieron imposible de cumplir".

"Desde que llegué a la presidencia me hablaban de Vicentin y de cómo el Estado podía ayudar a la empresa, de la cantidad de productores que dejó colgado, de los créditos que tomó de Banco Nación. Todo esto está judicializado", continuó el jefe de Estado.

"Vemos que la situación se agrava y nadie pone un centavo en Vicentin y los productores dejaron de confiar. Hay 2.600 productores que quedaron colgados y 2.000 empleados que dejaron de cobrar", amplió.

Tras aclarar que la palabra expropiación surge de que es necesario aplicar una ley "que es la ley de expropiación", Fernández aclaró que lo que está haciendo el gobierno nacional es "rescatar una empresa que esta en crisis, que va camino al precipicio. ¿Por qué la queremos rescatar? Hay solo siete cerealeras en Argentina, cuatro son extranjeras, y las exportaciones de cereales en Argentina representa más o menos el 15 por ciento de los ingresos públicos, y porque eso nos permitiría como país tener una empresa testigo donde el mundo alimentario luego de la pandemia será un eje central. Y básicamente porque Vicentin no está en condiciones de seguir sola".

El presidente recordó que cuando se reunió con el CEO de la empresa, Sergio Nardelli, éste le expuso sus reparos por la expropiación: "¿Cuál es la alternativa? Querían que YPF comprara acciones. Ahí viene un impedimento ético. No hablamos de una empresa próspera donde el Estado hace una inversión. Es una empresa en concurso preventivo de acreedores que difícilmente se salve sola".

"Reclaman que el Estado se haga cargo de la empresa, pero no de este modo. Si compramos el 60 por ciento de las acciones, ¿Cómo explicamos a la gente que hicimos todo eso con todos los planteos de supuestas irregularidades que hay sobre la gestión de Vicentin que van desde vaciamiento hasta lavado de dinero?", indicó Fernández, al tiempo que agregó que ese "es el dinero de los argentinos, hay que manejarlo con transparencia. ¿Cómo digo que salvé a Vicentín y no a la aceitera Cañuelas que quebró, cómo lo explico?".

"El único camino que tenemos es la ley de expropiación, hacernos cargo. No es llevarse la empresa sin pagar nada. Es tomar la empresa, tasar los activos y pagar lo que corresponde, obviamente, deduciendo las deudas que uno termina asumiendo", agregó.

"Lo que más deseo es que sea la única empresa que se expropie. Porque la expropiación es un hecho traumático para el Estado y para el que la padece. La expropiación solo puede ser entendida con criterio excepcional. Quiero que la empresa sea lo que fue. Argentina la necesita funcionando a pleno", redondeó el mandatario.