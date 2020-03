Después de tres meses de ocupar el centro del debate público provincial pero con un estricto bajo perfil Miguel Lifschitz salió a jugar fuerte en la previa del tratamiento de la necesidad pública en la Cámara de Diputados, confirmado para hoy.

Ayer a la tarde el antecesor de Omar Perotti publicó un comunicado en las redes sociales en el que critica la estrategia legislativa del gobierno hacia el proyecto: sostiene que el oficialismo insistió con un texto "muy similar al proyecto original" de la ley de emergencias, archivada en diciembre, y cuestiona que al igual que a fin de año se envió un sólo proyecto y al Senado como Cámara de origen. "Ninguno de los pedidos fueron atendidos", evaluó.

Pero además, en su rol de presidente de Diputados, Lifschitz anunció una serie de decisiones para la sesión que se realizará hoy en la capital provincial.

Entre ellas, convoca a la comisión de Labor Parlamentaria para que sesione "de manera permanente" a partir de hoy para tratar de "lograr un proyecto de consenso que contemple las posiciones de los distintos bloques, en el menor tiempo posible".

También propone que el proyecto se gire sólo a las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Constitucionales y Legislación General, "a los efectos de darle un trámite expeditivo".

Por último, Lifschitz llama "a todos los actores políticos de la provincia, del gobierno y de la oposición a evitar expresiones que condicionen el libre juego de la democracia, descalificaciones o agravios personales o políticos, que en nada contribuyen a generar ambientes propicios para el diálogo y el consenso".

Este último punto no es casual: Lifschitz intervino después de que el ministro de Gobierno, Esteban Borgonovo, acusó el martes al Frente Progresista de tener una actitud "mezquina, lamentable y penosa" y responsabilizó al ex intendente de Rosario de "quebrar una pauta de convivencia política que ha sido norma en Santa Fe desde 1983 a la fecha" si finalmente naufraga la ley.

Sin embargo, en estas horas Lifschitz también fue interpelado desde su propio espacio político: ayer a la mañana el titular del Palacio de los Leones, Pablo Javkin, reiteró su pedido para que se apruebe el proyecto: "Necesitamos herramientas extraordinarias en materia financiera para esta crisis".

Y remarcó: "El reclamo es para todos los bloques y para dentro del Frente Progresista" (ver página 10).

Desde el entorno de Lifschitz intentaron desactivar cualquier polémica y aseguraron a LaCapital que con su comunicado el ex gobernador "no le está respondiendo a Borgonovo, tampoco a Javkin; está anunciando la posición pública de la Cámara de Diputados".

Incluso, reconocieron que las declaraciones de Javkin "son sensatas y genuinas en el marco de una situación de complejidad".

En tanto. cerca de Lifschitz plantearon: "Si el proyecto no sale no será porque la Cámara no tiene vocación de discutir y aportar herramientas, será porque el proyecto del gobierno no tiene consenso".

A pesar de la tensión entre el gobierno y la oposición cerca de Lifschitz confiaron a este diario que "algo va a terminar saliendo", pero advirtieron: "Necesitamos flexibilidad y razonabilidad".