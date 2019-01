Lifschitz insiste en que Lavagna puede unificar a la oposición

"Ví a Roberto Lavagna con mucha vocación de ser parte de un proyecto de unidad nacional", afirmó ayer el gobernador Miguel Lifschitz al hacer un balance del encuentro que mantuvo con el ex ministro de Economía en la Costa Atlántica y que puede tomarse como punto de partida para el armado de una alternativa política de cara a las elecciones de este año.

El mandatario santafesino se reunió el jueves en Cariló con Lavagna, ex ministro de Hacienda de Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde y una de las voces más escuchadas en los temas económicos. Compartieron un almuerzo y una charla política que se extendió por más dos horas.

Ayer, en declaraciones a La Ocho, Lifschitz brindó precisiones sobre su encuentro con Lavagna en Cariló. "Por ahora son piezas de un rompecabezas que están dispersas y de a poco empiezan a acomodarse. No parece fácil con muy poco tiempo para la campaña nacional y con escenario de polarización tan fuerte entre el proyecto que encabeza el presidente Macri y el del kirchnerismo con Cristina como candidata", expresó.

El gobernador sostuvo que "parece muy difícil romper con esa polarización", pero se mostró "convencido que por ese camino no hay futuro para la Argentina. Es indispensable que se pueda conformar una tercera propuesta que no sea un rejunte, no sólo para arrimar votos en una elección sino que también tiene que ser un proyecto de gobierno para sacar al país de la crisis tan profunda en la que está sumergido".

"Roberto Lavagna es una figura prestigiosa que demostró su capacidad frente a las crisis ya que nos sacó de unas de las peores que nos tocó vivir como la del 2001. Lo vi entusiasmado y con muchas respuestas para estos problemas y vocación de ser parte de un proyecto de unidad nacional. Este es un buen comienzo, un buen camino que hay que seguir explorando", agregó .

Al ser consultado sobre qué lugar ocuparía en caso de participar en las elecciones próximas en ese espacio ya sea en Santa Fe o a nivel nacional, Lifschitz manifestó que "no lo podría decir" en este momento, pero que "seguramente" lo encontrará participando.

"No descarto nada para defender un proyecto o trabajar para el futuro. Pero tengo una primera responsabilidad a la que no le voy a sacar el cuerpo en absoluto durante todo este año, que es gobernar la provincia. Todo lo que tengo para poner lo pongo ahí. Esto no me deja alternativa o tiempo para pensar en otros espacios de participación política", dijo.

Por otra parte, Lifschitz se refirió a la política económica del gobierno nacional. "Es insólito que se pretenda cargar sobre las provincias la escalada inflacionaria en la que está inmersa la Argentina, que condiciona a todos. Todos estamos bailando al son de una música que no pusimos nosotros. Es la música que está tocando el gobierno nacional por el plan económico que impulsa, con incremento de tarifas desproporcionado que impacta en las economías locales".

Respecto de los aumentos de las tarifas que anunció el gobierno provincial, Lifschitz aseguró: "Nuestra idea es que los incrementos no se vuelvan a repetir durante este año. Por lo menos por parte de la provincia. Obviamente, si aumentan las tarifas nacionales, es otro cantar, no depende de nosotros. La evaluación que hicimos en todos los servicios es para evitar nuevos incrementos. Para darle previsibilidad al escenario provincial y transitar el año sin dificultades. Todo dependerá la evolución de la economía nacional. Haremos un máximo esfuerzo desde la provincia para mantener las tarifas".

Respecto de la deuda que la Nación mantiene con la provincia, el gobernador señaló: "Si la Corte Suprema actúa como debe actuar, exigiendo al gobierno que cumpla con la sentencia, estimo que sí, que se pagará. Yo no no podré utilizar esos recursos durante mi gestión. Será una herencia para los próximos gobiernos de acuerdo a la forma de pago".