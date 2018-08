Lifschitz: "Algunos temen perder privilegios"

duro cruce. Para Lifschitz, los opositores a la reforma no tenían motivos para rechazarla.

El día después de que la Cámara de Diputados rechazara el tratamiento de la reforma de la Constitución santafesina, el gobernador Miguel Lifschitz cruzó duro a la oposición, a la que acusó de no tener argumentos y de defender sus propios privilegios.

"Los argumentos en contra se caen por su propio peso. No había ningún motivo para no aprobar el proyecto", afirmó, al tiempo que aseguró: "Algunos votaron en contra de reformar la Constitución para no perder privilegios".

El gobernador remarcó que muchos legisladores rechazaron la reforma para conservar ellos mismos reelecciones indefinidas. "Más temprano que tarde vamos a tener una nueva Constitución en Santa Fe", señaló.

En una sesión de seis horas, el miércoles los legisladores provinciales no habilitaron la apertura del proceso de reforma de la Carta Magna que promovió el gobierno. Veinticinco diputados rechazaron la pretensión y 24 votaron a favor. De esa forma, el proyecto volvió a comisión.

En sus primeras valoraciones políticas luego del traspié en la Legislatura santafesina, el mandatario provincial manifestó que el objetivo de la reforma "no era un punto en particular sino avanzar en una reforma integral".

"Indudablemente, todos tienen algún temor de perder privilegios", insistió Lifschitz al hacer alusión a uno de los puntos del proyecto que propone limitar todos los mandatos, incluso los legislativos, ámbito donde varios diputados y senadores ya llevan muchos años de mandatos consecutivos.

El gobernador dijo que "faltó voluntad" de la oposición "porque la reelección del gobernador, si era una traba, podría haberse quitado para sancionar el resto de las modificaciones".

"Entiendo que puede haber distintas opiniones sobre algunos puntos de la reforma. Pero si había voluntad de reformar la Constitución y no querían beneficios para el gobernador actual, se podría haber modificado algunos de los artículos a gusto de quienes hacían esas propuestas", agregó.

El jefe de la Casa Gris dijo que "se habla mucho de la reelección del gobernador, pero no se dice que uno de los puntos del proyecto le ponía límites a todas las reelecciones indefinidas, particularmente a los intendentes o los legisladores".