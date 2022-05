Ley de alquileres: el proyecto avanza en Diputados, pero no hubo acuerdo entre el PJ y el macrismo

El Frente de Todos logró este miércoles la firma del dictamen de mayoría que impulsa cambios en la ley de alquileres, sin modificar el plazo de los contratos vigentes en la actualidad -tres años- ni los plazos de actualización. La propuesta, en tanto, incluye una serie de beneficios fiscales para pequeños propietarios para incentivar la oferta de inmuebles. No obstante, el oficialismo todavía no tiene lo votos para aprobar su proyecto en el recinto y no hay fecha tentativa para su tratamiento.