Letes en dólares

El Ministerio de Hacienda de la Nación adjudicó ayer un total de u$s 850 millones en la licitación de Letras del Tesoro en dólares concretada en el mercado doméstico con una tasa nominal de 4,75 por ciento, la misma de la última colocación, y una tasa interna de retorno efectiva anual (Tirea) de 4,80 por ciento. En la operación se recibieron 7.429 órdenes por un monto total de u$s 851 millones. Según Hacienda, el precio mínimo de corte fue de u$s 975,13 por cada lamina de u$s 1.000, lo que representó una tasa nominal anual de 4,75 por ciento y una Tirea de 4,80 por ciento

¿Te gustó la nota?