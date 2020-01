Leandro Iglesias, de Endava: "La big data atraviesa todo"

Inteligencia artificial, internet de las cosas, machine learning, blockchain y realidad aumentada. Estas tecnologías, apoyadas en el impulso que cobra big data. tienen un gran potencial para potenciar los negocios y generar mayor rentabilidad. Se estima que las conexiones digitales invadirán al mundo en los próximos años. Los pronósticos dicen que para 2025 el 75 por ciento de la población mundial estará conectada digitalmente y cada persona tendrá una interconexión cada 18 segundos. En este escenario, las empresas que no adopten las tecnologías y la información en su actividad diaria tendrán más chances de perder oportunidades, que de ganarlas.

Según un estudio elaborado por MIT Sloan Management Review, el 85 por ciento de las compañías considera que la aplicación de inteligencia artificial apoyada en big data les permitirá ofrecer un valor agregado a sus consumidores respecto a sus competidores. El informe calcula que el 60 por ciento de las firmas utilizará esta tecnología en el 2020.

Leandro Iglesias, Data Architect de Endava, analizó durante Tech Flow Argentina 2019 "Desmitificando data" (el encuentro que tuvo lugar en el Complejo Metropolitano de Rosario y que también tuvo su edición porteña en el Centro Cultural Konex de Buenos Aires) las malas y buenas prácticas en la implementación de big data en las empresas.

Ante la comunidad tecnológica local, Iglesias detalló los sectores que "más están explotando" la implementación de big data y citó a las telcos, la banca y las más afín a la tecnología como las fintech y las agtech. Pero también mencionó que hay sectores que podrían desarrollar sus modelos, como salud, que en Argentina no están haciendo nada al respecto.

"Las empresas de telecomunicaciones son las que más lo están explotando, otras industrias como las fintech o insurtech se basan todo en big data para la captura de datos y los armados de modelos predictivos para armar los scoring de la gente y ver si le dan un préstamo o no o si a una persona le pueden bajar la póliza porque no tuvo accidentes durante el año", dijo.

Explicó que "un área que podría tener súper desarrollado big data es salud y no lo está explotando", precisó el referente de Endava, una compañía global de capitales privados con más de 16 años de experiencia en el desarrollo de soluciones tecnológicas basadas en evolución digital, transformación ágil y automatización.

Iglesias apuntó que una de las principales trabas para que se implemente big data en una empresa es la falta de recursos humanos capacitados en ese segmento tan específico. Para dar cuenta del escenario mencionó su propia experiencia personal. "En los últimos tres años entrevisté a unos 250 profesionales, mientras estábamos en la búsqueda de data science y big data. Buenos fueron 3 ó 4 en big data, en data ciencia peor el porcentaje. Hay mucha carencia en esta tecnología, hay mucho curso dando vuelta que no aportan lo que se necesita, y lo peor es que todos quieren ser data science", puntualizó.

Como profesor en la universidad de Palermo se encontró que sus alumnos estaban muy interesados en data science, en hacer análisis predictivo, pero no sabían qué tenían que programar. "Eso es un problema de base. Hay algunas empresas que dicen que no es necesario data science para hacer analitics y que con la plataforma que venden es suficiente, y eso complica porque la gente lo cree. Faltan empresas que estén dispuestas a hacer proyectos de big data, pero ninguna tiene la gente. No se puede agarrar un proyecto de millones de pesos con una sola persona. También falta conocimiento de lo que les puede brindar big data. Muchas empresas dicen que lo hacen con un Excel y les funciona y no entienden que se les escapa un montón de data que no se puede hacer con un Excel: cómo procesar una imagen, como procesar un archivo de audio. Ahí hay una debilidad", subrayó Iglesias.

El escenario en Argentina dista de ser el más avanzado, a veces la inversión que deben realizar las empresas limita la implementación y pesa más en la toma de decisiones, que no toman tan en cuenta los mejores resultados del negocio que se pueden obtener en el corto plazo.

"Estamos en Argentina y estamos súper atrasados en big data, salvo algunas empresas. A nivel global se aplica en todo. En Estados Unidos se aplica en seguridad, retails, transporte, en telecomunicaciones. Podés mejorar la utilización de los caminos, de una empresa de logística, podes mejorar la salud porque si no sos muy sedentario te mejoran la cuota de la prepaga. Los casos son infinitos. Todo está tocado por big data hoy en día. Con big data, más la otra parte del data science que encuentra la información, se pueden ver los clientes que compran a las 12 de la noche y ofrecerles descuentos en ese horario. Se puede hacer de todo", destacó.