Lavagna: "Las medidas de Macri lograron una calma artificial"

El candidato a presidente por Consenso Federal, Roberto Lavagna, volvió ayer a rechazar un puesto en un futuro gobierno nacional al remarcar que "solo soy candidato a presidente", en una charla con los miembros de la Asociación Empresaria de Rosario, donde además consideró que "la tasa básica de interés no debería ser más alta del 45 por ciento, porque esa es la inflación".

Lavagna expresó que las medidas tomadas por el gobierno, "si bien llegan tarde, lograron una calma superficial que permitirá llegar a las elecciones y al traspaso de mando". Sin embargo dijo que "la crisis es profunda" y que "todas las estimaciones para el año que viene son de una nueva caída del producto bruto, contra eso hay que pelear, un noveno año de estancamiento sería insoportable para la población argentina", dijo en declaraciones a La Ocho.

"Al nivel de la superficie la cosa está más calmada, la salida de depósitos es menor que la que hubo hace unas semanas atrás, el cepo que el gobierno puso limitó un poco la salida de capitales al exterior, cosas de extrema emergencia fruto de la profunda crisis", añadió el candidato de Consenso Federal.

Durante su gira por la ciudad, Lavagna visitó primero la Facultad de Derecho de la UNR, donde brindó una extensa charla con estudiantes y profesores, y luego mantuvo un encuentro con empresarios en el que hicieron diversas consultas y expusieron sus preocupaciones por la situación actual de la economía.

El ex ministro de Economía se refirió allí a la divisa norteamericana al señalar que "el tipo de cambio para un país con la situación de la Argentina tiene que ser alto, pero hay que vigilarlo permanentemente porque decir que el valor del dólar a 60 pesos está bien, no tiene fundamento ya que la verdad es que quizás en 30 días ya no esté bien", en referencia a la inflación.

En conferencia de prensa, Lavagna remarcó que no participará de un futuro gobierno nacional en el caso de ganar el Frente de Todos porque "solo soy candidato a presidente", aunque remarcó que "nunca rechazaría el diálogo en una mesa de concertación, pero siempre manteniendo la postura de oposición".

Lavagna exigió analizar las propuestas económicas planteadas en campaña por Juntos por el Cambio y el Frente de Todos, y recordó que las medidas adoptadas por Mauricio Macri y Cristina Kirchner durante sus gobiernos "han fracasado".

"No insistamos en seguir eligiendo entre dos políticas económicas opuestas que han fracasado", manifestó.

Por su parte, el gobernador Miguel Lifschitz, quien acompañó al candidato a presidente en su gira por la ciudad, consideró que "el 27 de octubre muchos argentinos reverán su voto, cambiarán y lo elegirán a Lavagna, por lo que Consenso Federal hará una gran elección".

Lavagna, sobre el panorama electoral de cara al 27 de octubre, consideró que "puede ser variable porque hay una parte del electorado, especialmente que ha votado (Mauricio) Macri, que puede variar su voto y nosotros crecer".

A pesar de que asegura que "todavía existe una polarización", Lavagna aspira a que "Consenso Federal sea la segunda fuerza y entrar al ballottage".