Las ventas minoristas cerraron otro año en baja

A pesar de experimentar un leve repunte en diciembre, las ventas minoristas cerraron el año con una caída de 1 por ciento respecto del año anterior. En 2016, el derrumbe había sido del 7 por ciento en relación a 2015. Así lo informó la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (Came).

La entidad que conduce Fabián Tarrío subrayó el aumento de 1,1 por ciento que experimentaron las ventas en diciembre, en forma interanual. "Las ventas durante el mes fueron moderadas pero acordes a lo esperado, lo que permite finalizar el año con buen ánimo comercial", afirmó.

"Es el tercer mes consecutivo que se registra suba, aunque esa recuperación tardía no alcanzó para terminar el año en alza y 2017 cierra con una caída del 1 por ciento en las ventas de los comercios pymes", señaló.

Diciembre fue de menor a mayor ya que el mes "arrancó con la venta muy retraída y demorada, pero hacia el sábado 23 la gente salió a la calle y comenzó a mover el consumo hasta el último día del mes".

La confederación precisó que "el balance final fue muy tranquilo pero positivo para rubros como alimentos y bebidas, bijouterie, materiales eléctricos, materiales para la construcción y artículos electrónicos".

No obstante, Came indicó que "hay que tener en cuenta que se está comparando contra diciembre de 2016 cuando las ventas habían caído casi 7 por ciento, con lo cual el incremento de los últimos meses del año ayudó pero todavía no alcanzó para recomponer al comercio".

Además, en diciembre "fue fundamental el financiamiento" por cuanto "la mayor parte de las ventas se realizó con tarjetas y en cuotas, ganando mercado aquellos comercios que ofrecieron buenas opciones para financiar".

Numerosos locales lanzaron promociones y dieron facilidades de pagos propias, que se sumaron al Ahora 12, al Ahora 18 y a los planes de 12 cuotas sin interés en las ciudades de frontera del acuerdo Came-Atacyc.

□"En algunas ciudades limítrofes con Paraguay, Chile y Bolivia, la fuga de compras fue inevitable por las diferencias de precios, pero las cuotas sin interés todos los días todos los rubros y los mayores controles aduaneros ayudaron a mitigar algo el impacto", indicó la entidad.

Por último, Came señaló que "para 2018 las expectativas de los empresarios son buenas", ya que "se espera un año con mayor consumo, que permita recuperar los niveles de 2015, pero a la vez tranquilo".

□De los 2.000 comercios relevados, el 52 por ciento creció en diciembre en la comparación anual y a precios contantesmientras que el 48 por ciento restante se mantuvo sin cambios o continuó cayendo. A su vez, de los 19 sectores monitoreados en el mes, 5 tuvieron caídas anuales, 13 aumentos y uno se mantuvo sin cambios. En el resultado acumulado durante los doce meses del año, en menor o mayor medida, todos los rubros finalizaron a la baja.

Un rubro del que se esperaba más fue el de jugueterías, librerías y rodados, donde las ventas crecieron sólo 0,5 por ciento anual en diciembre y acumularon una retroceso de 1,5 por ciento en el año. Los negocios de ese sector tuvieron una venta navideña bastante buena, con un aumento de 2,6 por ciento frente a la Navidad 2016, pero teniendo en cuenta que el año pasado fue de los pocos que creció (4,8 por ciento). Después de esa fecha el consumo se desinfló. "Se espera que repunte en la primera semana de enero con las ventas para Reyes, aunque hay mucha preocupación por la venta ilegal de esos productos", apuntó Came..

En indumentaron las ventas estuvieron muy medidas. En diciembre crecieron 1,2 por ciento anual pero cayeron 1,6 por ciento a lo largo del año. "Hubo mucha demanda de artículos en oferta", agregó.