"Las fintech venimos a complementar un sistema"

“Las fintech no venimos a reemplazar a los bancos, venimos a complementar un sistema y ser parte de un ecosistema”, subrayó Pierpaolo Barbieri, fundador de Ualá, una aplicación móvil de finanzas personales que permite realizar operaciones, como transferencias, pagos y compras sin necesidad de tener una cuenta bancaria. El joven emprendedor consideró que “hay espacios para todos” y apuntó que es importante combatir el uso del efectivo, que en Argentina ronda el 50% de la población, porque “el efectivo es inseguro y no te permite ahorrar”.

Según datos del Banco Mundial, sólo el 48% de los argentinos tiene cuenta bancaria, 41% tienen tarjeta de débito y 24% tienen tarjeta de crédito.

Ante la baja inclusión financiera en Argentina, Barbieri pensó en armar una solución: fácil de usar, con bajo costo y disponible para todos. Así nació en 2017 Ualá. En menos de dos años la aplicación tiene más de un millón de usuarios y han sido una de las pocas empresas argentinas en conseguir inversiones extranjeras en pos de seguir ofreciendo servicios para sus usuarios.

Este año lanzaron la posibilidad de pedir préstamos desde la app de hasta 100.000 pesos que se acredita en la cuenta en menos de 24 horas. Su sistema de préstamos es innovador ya que utiliza los movimientos del usuario en la app para generar un historial crediticio y además funciona como asesor financiero y surgiere la mejor opción en base a las ganancias y gastos.

También es la única aplicación que permite transferencias bancarias entre CVU’s (Código Virtual Unico) y además permite hacer transferencias desde Ualá con bancos y otras entidades financieras.

Durante su paso por Experiencia Endeavor Rosario 2019, Barbieri contó cómo nació Ualá: “Empezamos a soñar con una tarjeta gratuita que te solucionará la vida financiera desde tu teléfono, sin sucursales, sin colas. El 49% de los argentinos no tiene acceso a un medio de pago que no fuera efectivo, eso es lo que venimos a cambiar”.

Con Ualá cualquier persona pueda acceder gratuitamente a un medio de pago que no sea efectivo y a administrar sus finanzas personales desde el celular. Opera con una tarjeta prepaga Mastercard y es la primera tarjeta gratis del mercado, sin costos de emisión, renovación, mantenimiento y cierre. La tarjeta puede cargarse por Rapipago, Pago Fácil o por transferencia bancaria. La aplicación también permite a los usuarios hacer seguimiento de los gastos a través de una herramienta de análisis.

El también director Ejecutivo de la consultora geopolítica y macroeconómica Greenmantle que tiene base en Nueva York apuntó que se enfocaron en “todos los que estaban disconforme con el sistema tradicional, y al resto también”.

“Cuando arrancamos el 75 u 80% de la gente que se sumaba a Ualá nunca antes habían tenido tarjeta. Trabajamos un montón para que el producto fuera extremadamente simple para que la pueda usar un estudiante universitario, un chico de 13 o alguien que nunca pudo terminar sus estudios. Trabajamos mucho la simpleza de producto para que fuera rápido, trasparente y realmente inclusivo”, señaló sobre la tarjeta que hoy es utilizada en un 70% por personas menores de 30, pero crece entre los mayores de 45.

Sobre el crecimiento que vienen registrando las fintech en Argentina, Barbieri indicó que “es un segmento que tiene mucha vida” y dijo estar “orgulloso de ser parte de un ecosistema”.

“No queremos estar solos, queremos que haya buena competencia porque nos hace mejores. No venimos a reemplazar a los bancos, trabajamos juntos con cuatro partnership, con uno hacemos la carga del CVU, con otro de alias, con otras cuentas recaudadoras y con otro estamos preparando un nuevo lanzamiento. Venimos a complementar un sistema y ser parte de un ecosistema”, subrayó el fundador de Ualá al tiempo que valoró la regulación del Banco Central sobre el sector ya que “ha sido excelente para permitir la competencia, igualando la manera de competir para todos”.

El notable empuje que están teniendo las fintech también está anclado en la penetración de los smartphone y la extensión de las redes de conexión celular en el país. “Argentina es líder mundial en penetración de smartphone y mejoró mucho la infraestructura del país para que la gente tenga datos móviles y eso permite llevar Ualá estés donde estés. La velocidad de interés mejoró muchísimo, estamos por encima del promedio de Latinoamérica”, señaló Barbieri al tiempo que reflexionó: “Le pedimos a la gente que crea en el capitalismo y la democracia pero después no los subíamos al sistema. Ualá viene a dar esa respuesta, no es la única, quizá no es la mejor pero es una buena respuesta y la vamos mejorando todos los días”.