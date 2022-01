Las exportaciones subieron 42% y cerraron en u$s 78.000 millones en 2021

Las exportaciones de productos primarios obtuvieron un récord para diciembre (u$s 2.678 millones).

Las ventas argentinas al exterior alcanzaron los US$ 77.934 millones en 2021 convirtiéndose en las más altas desde 2012 y un 20% superiores a las realizadas en 2019, a la vez que registraron el mayor valor histórico para diciembre, con exportaciones por US$ 6.587 millones, según datos de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional que depende de la Cancillería.

De acuerdo con el Informe de Comercio Exterior Enero 2022 de la Agencia, en diciembre se importó un total de US$ 6.216 millones y el superávit comercial alcanzó los US$ 371 millones, por lo que acumuló un superávit total para 2021 de US$ 14.700 millones.