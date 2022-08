Las exportaciones agroindustriales crecerían 9,6% más que el año pasado

La Bolsa de Comercio de Rosario estimó llegarán a los u$s 41.716 millones, y así superarían en un 73,9% a las ventas al exterior de 2020

Récord. En junio las exportaciones superaron los u$s 4 mil millones..

Las exportaciones de los complejos agroindustriales alcanzarán en 2022 un valor de u$s 41.716 millones, un 9,6% más que las del año pasado y 73,9% superiores a las de 2020, según estimaciones de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

En el informe publicado ayer, elaborado por Tomás Rodríguez Zurro y Emilce Terré , se ajustan levemente las estimaciones de julio (u$s 41.281 millones).

El reporte de la BCR indica que “las exportaciones del complejo soja se proyectan en u$s 23.844 millones, u$s 159 millones más que lo estimado hace un mes”, debido principalmente a “un leve aumento en los precios de exportación del biodiesel, que más que compensan una caída en los precios proyectados para la harina/pellets de la oleaginosa”.

“De esta manera, el complejo lograría superar el valor exportado en el 2021 en u$s 368 millones”, señalaron Terré y Rodríguez Zurro.

Por su parte, el complejo maíz tendría despachos por u$s 9.673 millones y, al igual que el sojero, “también tocaría un récord, superando el valor alcanzado en 2021”.

Las proyecciones para el complejo trigo ascienden a u$s 4.799 millones para 2022, un leve aumento de u$s 18 millones respecto de lo previsto en julio.

Según los investigadores, “la suba de precios junto con el incremento en cantidades permitiría a este complejo incrementar el valor de sus exportaciones en casi u$s 1.488 millones” respecto de la marca del año pasado.

El complejo girasol exportaría este año u$s 1.800 millones, u$s 22 millones menos que lo previsto hace un mes y u$s 498 millones por encima de la marca del 2021.

“El conflicto en la región del Mar Negro ha disparado a los precios del aceite de la oleaginosa, dado que entre Rusia y Ucrania representan cerca del 80% de las exportaciones mundiales de este producto”, advirtieron.

Finalmente, el complejo cebada registraría despachos por u$s 1.600 millones, u$s 32 millones menos que lo proyectado hace un mes y u$s 687 millones más que el valor alcanzado en el 2021.

En el informe de la BCR se destacó que “considerando que las importaciones temporarias de soja se proyectan en u$s 1.498 millones, las exportaciones netas del sector alcanzarían u$s 40.218 millones, unos u$s 4.789 millones más que lo alcanzado en el 2021”.

En cuanto al comportamiento del primer semestre, luego de citar que en junio las exportaciones de los complejos agroindustriales llegaron al récord de u$s 4.153 millones, la Bolsa destacó que en cada uno de los seis meses del período “se alcanzó un récord en relación con igual mes de años previos”.

Asimismo, en base a los precios FOB promedio mensual y a las toneladas despachadas desde puertos argentinos en julio, la estimación de exportaciones para el mes que finalizó se ubica en u$s 3.889 millones, lo cual de confirmarse también marcaría un récord para igual mes de años anteriores.