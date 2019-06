Las empresas tecnológicas se preparan para el 2020

Planificar en el largo plazo parecería que no es una costumbre argentina, pero aunque los tiempos que corren son algo turbulentos algunas actividades económicas reacomodan sus estrategias de negocios planificando un futuro mejor. Las empresas tecnológicas de la ciudad aguardan con gran expectativa el detalle fino sobre cómo se reglamentará la nueva ley de economía del conocimiento que recientemente se aprobó en el Congreso de la Nación y que comenzará a regir en enero de 2019.

Surfeando un 2018 un tanto complicado para las empresas que se desempeñan en el mercado doméstico y que tiene mejor posicionadas a las firmas vinculadas al comercio exterior o con clientes en el sector financiero o energético, el sector en su conjunto mira el 2020 con esperanza a partir de la puesta en marcha de la nueva norma.

Juan Pablo Manson, presidente del Polo Tecnológico de Rosario (PTR), consideró que "la nueva ley de economía del conocimiento es importante porque da una continuidad a lo que es la vieja ley de software que tenía su fecha de vencimiento". En ese sentido, apuntó que "viene a clarificar el futuro" a las empresas que tienen que modificar su esquema de negocio y estaban preocupadas.

"Esta nueva ley se abre a otras actividades más allá del software, empresas de la economía del conocimiento. Es positivo que empecemos a promocionar esas empresas en este contexto mundial", subrayó el referente de las firmas locales.

En Rosario hay entre 30 y 40 empresas hacen uso de la ley del software y la nueva norma para ellas es muy positiva. "Muchas empresas pudieron crecer a partir de esta ley y creemos que se puede replicar en los otros sectores. Conceptualmente creemos que el conocimiento está en todas las actividades de la economía y es fundamental apoyar a aquellas empresas que tienen gran impacto en la economía de nuestro país. Esto genera trabajo de calidad, ingreso de divisas, crecimiento. Hoy el mundo entero está prestándole atención y no podemos quedarnos atrás, las empresas que están en esto son empresas globales y si en otros países tiene beneficios similares o mejores hay empresas que tienen la capacidad de mudar sus operaciones a otro lado. Es una medida para estar en sintonía con lo que pasa en el resto del mundo y proteger nuestras fuentes de trabajo también", detalló Manson durante una entrevista con el programa "La banda cambiaria", en FM Meridiano.

Los actores económicos comprendidos en la ley incluyen a quienes desarrollen productos y servicios relacionados con la producción audiovisual, nanotecnología y nanociencia, ingeniería para la industria nuclear, exportación de servicios profesionales, empresas de desarrollo de software y biotecnología, ingeniería genética, microbiología.

A partir de la nueva norma la tasa del impuesto a las ganancias será del 15 por ciento y se establece una reducción en las contribuciones patronales a la seguridad social y permite la obtención de un bono fiscal sobre parte de las contribuciones abonadas. Además, no podrá incrementarse la carga tributaria total por impuestos nacionales para las compañías incluidas en el nuevo régimen y no corresponderá la aplicación de retenciones y percepciones por el impuesto al valor agregado en los cobros y en las compras.

Al tener en claro este escenario, las empresas tecnológicas de la ciudad esperan lograr un mayor crecimiento, en comparación con la situación actual. "En el escenario 2018 hay de todo. Están aquellos que trabajan más en el mercado interno que están siendo más afectadas, los que tienen un pasar mejor son las que trabajan para el sector financiero, energía. El resto está en las misma situación que cualquier otra empresa del resto de la economía. Las tecnológicas no están en una burbuja salvo las que pueden exportar sus servicios, que tienen un mejor pasar hoy por la devaluación. Todas tienen los mismos inconvenientes, suba de costos, mucha carga impositiva, como cualquier otro sector de la economía", detalló el referente de las firmas del sector, muchas de las cuales se encuentran en Zona i, donde en breve se inaugurará un nuevo auditorio y un espacio Maker, para coworking.

No obstante, la burbuja del sector tecnológico pasa un poco por los salarios de los trabajadores. Mientras que algunos gremios y actividades no pueden lograr incrementos que superen la inflación anual, en el sector tecnológico se vive una realidad particular ante la siempre escasa mano de obra especializada.

Los salarios

"Los aumentos de los salarios acompaña el aumento de la inflación, la característica general es que son salarios que están por arriba de la media. Son trabajos de calidad, bien pagos y muy demandados, al punto de que se complica encontrar recursos humanos formados. Son sueldos que están un poco mejor que el resto, que van de entre 30 mil a 70 mil pesos, según la categoría", indicó Manson.

El último informe de la encuesta salarial elaborado por el Observatorio del Polo relevó que un perfil Junior recibe en promedio $35.810, un Semisenior $50.840 y un Senior $64.237. Si bien la actualización salarial prevista para 2019 se ubica en un 32 por ciento, el salario promedio entre marzo de 2018 y marzo de 2019 se incrementó 51,4 por ciento. Es decir que pasó de $33.911 a $51.339. En cuanto a la incorporación de personal, el relevamiento detalla que las firmas tecnológicas rosarinas sumaron un 69 por ciento más de personal.