Las Bolsas mundiales vivieron un viernes negro por la guerra comercial

El recrudecimiento de las tensiones comerciales entre Estados Unidos y China —luego de que el presidente Donald Trump amenazara con imponer aranceles a productos asiáticos y desde Beijing amenazaran con "contramedidas"— generó un viernes negro en los mercados mundiales. Las bolsas europeas anotaron las bajas más pronunciadas del año, los bonos llegaron a niveles mínimos en Alemania, Wall Street anotó nuevos retrocesos y en Argentina el S&P Merval no pudo despegarse del malestar general y cerró para abajo 0,13 por ciento.

La situación pone en alerta al mundo, al punto tal que ayer el presidente chileno, Sebastián Piñera, llamó a China y Estados Unidos a terminar con la "perjudicial" guerra comercial desatada entre ambas potencias. "La guerra comercial-tarifaria entre los gigantes Estados Unidos y China se está intensificando, dañando a ambas potencias, debilitando el crecimiento mundial y afectando fuertemente a economías abiertas e integradas como Chile", escribió el mandatario en su cuenta de Twitter.

Las fuertes turbulencias financieras externas tampoco ayudaron al mercado cambiario local que ya tiene su cuota de incertidumbre por efecto del escenario preelectoral, que mantiene en vilo a los inversores, y pese a la fuerte presencia del Banco Central de la República Argentina (BCRA), actuando fuerte en el mercado de futuros.

El dólar sigue subiendo

En ese contexto, ayer el dólar subió 33 centavos ( 0,72 por ciento) y cerró a $45,88 promedio para la venta al público luego de llegar a tocar los $46 durante la jornada. En Rosario, la divisa se ubicó al cierre en $45,75 en las principales casas de cambio. En el transcurso de la semana la moneda estadounidense avanzó $1,37 centavos ( 3,07 por ciento) como consecuencia de un fortalecimiento a nivel mundial.

En un contexto de devaluaciones casi generalizadas que llegaron al dólar taiwanés o la rupia india entre otros, en la región el real cayó 1,16 por ciento, el peso chileno perdió 1,11 por ciento y el peso colombiano retrocedió 1,36 por ciento.

En el segmento mayorista, la divisa sumó 29 centavos ( 0,65 por ciento) y finalizó en $44,65, mientras que en el balance semanal ascendió $1,30 ( 3 por ciento).

En este marco, el riesgo país que elabora JP Morgan, superó los 830 puntos en el país y tocó el máximo en cinco semanas, en un contexto de marcada cautela inversora, como respuesta a las tensiones comerciales y por la cercanía de las elecciones.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, aseguró que hubo un derrape de las monedas en todo el mundo y "contagió al mercado local".

El analista financiero Christian Buteler, resaltó que la suba del dólar "fue menor incluso a otras monedas de la región". Sin embargo, aclaró que "otros países no tienen tasas del 60 por ciento para contener al dólar".

Justamente ayer el BCRA convalidó una nueva suba en la tasa de las Leliq de 36 puntos básicos respecto del jueves al finalizar a 61,009 por ciento y en la semana avanzó 142 puntos básicos. El total adjudicado hoy fue de $255.118 millones y a partir de esta operatoria se generó una expansión de liquidez de $10.763 millones.

El volumen operado en el segmento de contado fue de u$s 910 millones, mientras que no hubo operaciones en el segmento de futuros MAE. En el mercado de futuros de Rosario (Rofex), se operaron u$s 961 millones, un 18,5 por ciento más que el día anterior.