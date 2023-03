Las Bolsas globales se aliviaron con la compra del banco de Silicon Valley

Salvataje. El banco regional First Citizens Bank compró el SVB, que detonó el temblor financiero.

Los mercados globales subieron ayer, aliviados por la compra del Silicon Valley Bank (SVB ), la entidad que zozobró hace dos semanas y provocó un temblor en los sistemas financieros de Estados Unidos y Europa. El mejor clima traccionó al índice líder de la Bolsa de Comercio porteña, que subió 6,59% y a las acciones argentinas que cotizaron en Nueva York, que ganaron 7% . Pero, agobiado por la drástica caída en la liquidación de agrodólares, el Banco Central vendió u$s 95 millones y sumó una sangría de u$s 1.554 millones en lo que va el mes.

"No es aceptable que el FMI exija a Argentina un déficit del 1,5% cuando Estados Unidos o Francia superan el 5%"

Mientras el mercado todavía saca cuentas del impacto final que tendrá en el sector el canje de deuda intrapública anunciado por el ministro de Economía, Sergio Massa, para mejorar el margen de maniobra en la plaza cambiaria paralela, la realidad de fondo es que no entra un dólar al BCRA.

La liquidación de divisas del agro acumula en lo que va de marzo apenas u$s 900 millones y, según las proyecciones, el mes cerraría por debajo de los u$s 1.500 millones. Sería el menor ingreso de dólares del campo para este período, al menos desde 2008. El gobierno asegura que no habrá una nueva edición del dólar soja para captura las cerca de 7,5 millones de toneladas de la campaña pasada. En cambio, el titular del Palacio de Hacienda anunció ayer medidas para paliar la sequía y fomentar las agroexportaciones.