Las acciones y bonos argentinos cerraron con fuertes pérdidas en Wall Street

Los valores de acciones y bonos de la Argentina que cotizan en el exterior tuvieron una jornada para el olvido. Pese al feriado en el país, los principales indicadores registraron fuertes bajas en el mercado internacional, con caídas de hasta 15 por ciento para los ADR, especialmente del sector bancario y energético y descensos superiores al 6 por ciento para los bonos. Esto disparó al riesgo país 200 puntos por encima del viernes y lo ubicó en 1.875 puntos básicos, lo que anticipa una jornada agitada para hoy en la plaza doméstica.

Ayer las acciones argentinas que cotizan en el exterior se desplomaron. Los papeles de Banco Supervielle se depreciaron un 15,8 por ciento, mientras que los del Grupo Galicia cayeron 15,7 por ciento, los del Banco Macro perdieron hasta 15,3 por ciento y los del Francés se depreciaron hasta 14,4 por ciento.

Los papeles de las bancarias fueron los más golpeados por la incertidumbre política y económica que atraviesa el país por estos días, pero también el impacto llegó al sector energético. Ayer se derrumbaron en Nueva York los títulos de Edenor (-12 por ciento), Gas del Sur (-9,7 por ciento), Central Puerto (-6,2 por ciento), YPF (-7,4 por ciento) y Pampa (-7,3 por ciento). En tanto, MercadoLibre, que inició las operaciones con un alza de casi 1 por ciento tras la reunión entre su titular, Marcos Galperín y el candidato de la oposición, Alberto Fernández, también cerró en baja un 3,4 por ciento. Las únicas empresas que lograron transitar en terreno positivo fueron Tenaris que ganó 2,1 por ciento y Despegar, 0,3 por ciento.

El dato clave es que la baja de los papeles en Nueva York fue acompañada por un monto de negocios elevado. "El volumen confirma la sangría", detallaron los especialistas.

Por su parte, el bono soberano a 100 años, AC17, cayó 5,19 por ciento.

Más riesgo

Por otra parte, luego del cimbronazo de la semana pasada en medio de la devaluación que lo llevó a rozar los 2.000 puntos y el retroceso del último viernes, ayer el riesgo país que mide la banca JP Morgan volvió a abrir en alza y trepó 200 unidades, para finalmente ubicarse en 1.875.

En buena parte, este número se explica por la rebaja de dos escalones en la calificación de riesgo que realizó la consultora Fitch sobre la deuda del país, pasándola de "B" a "CCC", una categoría que la pone muy cerca del límite del default.

Algo similar realizó la calificadora S&P que rebajó la nota de "B" a "-B", ya que se debilitó significativamente el vulnerable perfil financiero del soberano.

En este contexto, la apertura del mercado bursátil y cambiario de hoy abre muchos interrogantes. Por lo pronto, las reservas del Banco Central cayeron u$s3.904 millones en una semana tras las elecciones primarias donde el gobierno de Cambiemos recibió un duro revés. Así lo muestran los datos de la autoridad monetaria, luego de que el viernes dieron cuenta de que las arcas sumaron una caída de u$s1.281 millones, cerrando en u$s62.406 millones. En lo que va del mes, registraron una baja de u$s5.485 millones.

Aún así, en el mercado avalúan que esta caída no es preocupante ya que respondió al pago de Letras del Tesoro en dólares que no fueron renovadas en la licitación del martes pasado, por unos u$s 550 millones debido a la preocupación con respecto al eventual pago de la deuda.

Uno de los factores que habrá que tener en cuenta para los próximos meses son los vencimientos de Letes en dólares en el sector privado, que ascienden a u$s 7.000 millones y, en caso de no renovarse, se necesitaría recurrir a las reservas.

Para esta semana, los analistas esperan que el BCRA siga actuando para mantener al dólar por debajo de 60 pesos. También prevén que la tasa de las Leliq podría subir algunos puntos adicionales.

En estas horas la mirada está puesta sobre el escenario político.

Mark Weisbrot, codirector del Centro de Investigación Económica y Política en Washington y presidente de Just Foreign Policy, afirmó que un triunfo de Alberto Fernández en las próximas elecciones "no es algo inherentemente negativo" para la economía. "Si se observan los indicadores económicos y sociales más importantes, los gobiernos de los Kirchner estuvieron entre los más exitosos del hemisferio occidental", subrayó.

Weisbrot explica que los mercados financieros pueden alterarse por muchas razones, y puntualiza que en el caso de Argentina se trata de "la derrota electoral de un gobierno cuyas políticas económicas han fracasado de manera evidente".