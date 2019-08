Las acciones de las empresas argentinas que cotizan en Nueva York cayeron hoy hasta 15,7%, mientras que los bonos lo hicieron en más de 5%, lo que impulsó una suba del riesgo país hasta los 1.883 puntos, como consecuencia del impacto de las definiciones que realizó el candidato presidencial Alberto Fernández a los principales medios nacionales, indicaron analistas de mercado.

En la plaza local no hubo operaciones por ser día no laborable con fines turísticos tras el feriado del sábado, día en que se conmemoró la muerte del General José de San Martín.

Con este desempeño los operadores locales advierten que mañana la plaza abrirá replicando las fuertes pérdidas de hoy en los Estados Unidos.

“Mañana el mercado local va a replicar lo que hoy pasó afuera. Las acciones caerán y los bonos van a seguir el desempeño de los títulos en dólares”, explicó el analista Christian Buteler pero advirtió que mañana, la mayor preocupación, debe estar centrada en el tipo de cambio. “Estimo otro día con apertura alcista y veremos cómo se comporta el BCRA. Mañana va a ser otra jornada bastante agitada”, pronosticó.

Las bajas en Wall Street fueron encabezadas por las acciones de los bancos que cayeron 15,8% en el caso del Supervielle, 15,7% el Grupo Financiero Galicia, 15,3% Banco Macro y 14,4% el Banco Francés.

El panel suguió con bajas de 12% para Edenor, 9,6% para Transportadora de Gas del Sur y 7,4% para YPF, papel que con las bajas sucesivas de las últimas ruedas cayó por debajo de los US$ 10 la acción, a niveles del 2012.

La baja de los papeles en Nueva York fue acompañada por un monto de negocios elevado. “El volumen confirma la sangría. Los tres bancos de arriba operaron el doble de su volumen usual. YPF y PAM por 1,5 el promedio de acciones diarias”, destacó Mauro Cognetta, operador de la consultora FyO.

En tanto que los bonos cayeron hasta casi 6% en sus plazos más cortos, en una muestra de desconfianza al cumplimiento de pago de deuda por parte de los inversores internacionales.

En tanto que el bono soberano a 100 años, AC17, cayó 5,19%.

“Basta con mirar la nota de Alberto Fernández a Clarín y La Nación para entender cómo iban a abrir los mercados”, indicó Diego Falcone, analista de Cohen.

“En la medida en que se siga hablando de que se va a sentar a negociar, renegociar, reestructurar, ablandar, postergar, mimar a los inversores estos van a reaccionar vendiendo activos argentinos”, dijo y agregó que “la dinámica es muy negativa al punto que, tal vez cuando quiera enderezar el rumbo para no enfrentar un eventual default, el año que viene ya sea tarde”.

El analista destacó que “para que no exploten los mercados se necesita un Alberto Fernández con un discurso claro, sostenido en el tiempo, de que no va a reestructurar, de que va a pagar, de que va a buscar el mejor acuerdo posible con el FMI, que va a tratar de mantener el superávit primario, es decir todo lo que venía haciendo de cierta manera Macri y que la gente no acompañó”.

Y advirtió que “cualquier desvío de ese discurso hace que los mercados exploten, que el dólar se dispare y que veamos los mínimos en acciones argentina como no veíamos desde el 2012”.