Lacunza insiste en que el dólar está sobrevaluado

El ministro de Hacienda nacional, Hernán Lacunza, afirmó ayer que el tipo de cambio real con el dólar está por encima del valor de equilibrio y pronosticó que la inflación de 2019 será similar a la de 2018, del orden del 47 por ciento anual.

Además, el titular del Palacio de Hacienda puso de relieve que la prioridad del gobierno de Mauricio Macri es asegurar la estabilidad de los mercados.

"El presidente me dio un solo mandato: cuidar a los argentinos", resaltó el funcionario, quien agregó: "La primera forma de dar estabilidad es fijar una pauta cambiaria estable, porque cuando el dólar es muy inestable se pierde el ancla nominal y no hay precios de referencia, no ya para contratos complejos de ahorro e inversión sino para lo más básico de comprar y vender productos".

"Todos queremos ganar las elecciones, pero no es excusa para poner en riesgo la estabilidad", subrayó Lacunza en alusión a las presidenciales del 27 de octubre próximo, luego de la derrota del oficialismo en las primarias del 11 de agosto pasado.

En ese sentido, el ministro destacó los "consensos básicos" alcanzados con las demás fuerzas políticas durante la semana pasada. Y añadió que ese entendimiento tiene como sustento que "la estabilidad es un bien de primer orden".

Acerca de los precios minoristas, recordó que "la inflación fue de 47 por ciento en 2018 y, en 2019, será un nivel parecido, el promedio anual va a terminar parecido".

Lacunza señaló que "el tipo de cambio real está por encima de su valor de equilibrio porque no hay razones ni argumentos para pensar que haya impulsos alcistas racionales".

"Por supuesto, como es un activo puede haber tensiones irracionales. Y para eso están las reservas: no para frenar la tendencia cuando hay causas de competitividad o financieras, pero sí para actuar frente a causas meramente especulativas. Esto lo trabajamos con el Banco Central (BCRA), si bien, repito, tiene la independencia para intervenir. Coincidimos en el diagnóstico", argumentó.

Asimismo, Lacunza puntualizó: "Vender reservas no está mal ni bien, para eso están. Tenemos 58.000 millones de dólares de reservas internacionales. De nada sirve tener reservas estables y el dólar como un barrilete. Para eso están. Si no, en vez de ser un colchón, son un lecho de piedra".

El sábado, en el Palacio de Hacienda y en paralelo a la marcha a favor del gobierno de Macri, se realizó el encuentro entre los integrantes de la misión del Fondo Monetario Internacional (FM) y el ministro, que estuvo acompañado por el presidente del Banco Central, Guido Sandleris.

Roberto Cardarelli, a cargo de la misión del FMI, y Lacunza analizaron los recientes acontecimientos económicos y financieros y los planes de políticas del gobierno.

Los emisarios del Fondo Monetario tienen previsto hacer lo propio hoy con el equipo económico del candidato presidencial del Frente de Todos, Alberto Fernández.