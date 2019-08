El ministro de Hacienda nacional, Hernán Lacunza, recibió ayer a los referentes de la línea económica del Frente de Todos (FdT) Guillermo Nielsen y Cecilia Todesca, en una reunión de la que no hubo declaraciones de los participantes. Antes de ese encuentro, Lacunza resaltó que el gobierno "no va a permitir una corrida irracional del dólar" y marcó como sus prioridades "lograr la estabilidad cambiaria, el cumplimiento de las medidas" económicas anunciadas la semana pasada y "el diálogo con los distintos sectores".

Siempre según la información que brindaron en off the record funcionarios del ministerio que conduce Lacunza, los tres participantes del encuentro acordaron en su intención de "no poner en riesgo la estabilidad" y se comprometieron a mantener canales de comunicación "más allá de la competencia electoral", que en octubre próximo enfrentará a Mauricio Macri y Alberto Fernández.

Fuentes de Hacienda detallaron que la reunión fue "buena". Y agregaron: "La vocación, más allá de la competencia electoral, es no poner en riesgo la estabilidad, que depende de lo que digan los candidatos y cómo reaccionan los mercados. Esa respuesta de los mercados es directamente proporcional a las chances electorales de cada partido".

Según trascendió, Lacunza, Todesca y Nielsen dialogaron sobre el nivel de reservas del Banco Central (BCRA), el tipo de cambio, la inflación, la energía, el precio de los combustibles, la eliminación del IVA para productos de la canasta básica, el acuerdo con el FMI y la deuda, entre otros temas.

Por su parte, en el Frente de Todos difundieron un comunicado en el que aseguraron que la reunión "se celebró en un marco de respeto y cordialidad, en la coincidencia respecto de la necesidad de buscar un horizonte de estabilidad que reduzca el impacto de la crisis".

Antes de esa reunión, Lacunza, en una entrevista radial, agregó que su objetivo es "colaborar más allá de las circunstancias" en las que asumió al frente de la cartera económica tras la renuncia de Nicolás Dujovne.

"El objetivo de primer orden es lograr la estabilidad cambiaria, el cumplimiento de las medidas y el diálogo con los distintos sectores", subrayó.

Agregó que se trata de "un momento complejo, como todos los que siguen a los procesos electorales", tras analizar que "el modelo económico era el mismo el viernes que el lunes (posterior)" a las primarias. Y recordó que "lo único que ocurrió en el medio fue el proceso electoral", en referencia a las Paso.

Lacunza consideró que, si bien "hay una competencia electoral donde cada candidato aspira a ocupar el poder, no puede ser eso una excusa como para poner en riesgo la estabilidad". Luego valoró los encuentros con referentes de los diferentes candidatos presidenciales que está llevando adelante.

"La estabilidad cambiaria y el cumplimiento de las medidas son importantes y tampoco vamos a permitir una corrida irracional del dólar, porque no hay elementos que la justifiquen", añadió el funcionario en materia cambiaria.