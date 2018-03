La UOM Rosario en alerta por la apertura de las importaciones

La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Rosario se manifestó en estado de alerta ante la decisión del gobierno nacional de eliminar las licencias no automáticas para la importación de más de 300 productos, ya que el nuevo escenario pone en jaque a muchas empresas metalúrgicas de la región. El secretario general del gremio en la ciudad, Antonio Donello, explicó que "si esto no se revé se van a generar serias dificultades para la industria nacional".

"Esta política de no proteger esta industria nacional es muy peligrosa porque se abre importación, las tarifas aumentan, se ajustan costos fijos, se achica mercado interno por la caída del consumo y todo este combo genera un escenario muy peligroso donde no sabemos como pueden reaccionar muchas pymes ante esa resolución y como pueden resistir", indicó Donello, quien sostiene que "si siguen con esto a corto plazo o mediano plazo vamos a estar con problemas".

El referente de los metalúrgicos locales dijo que están "muy preocupados al conocer una resolución del gobierno que deja a más de 300 productos sin licencias no automáticas, es decir, abierta su importación y la mayoría de estos productos son de la industria"

Desde la UOM adelantaron que ya entablaron lazos con legisladores nacionales por Santa Fe de los distintos partidos políticos "para ver que se puede hacer para trabar esta resolución porque sino el efecto ya lo conocemos y serán grandes pérdidas de puestos de trabajo".

Donello también señaló que se reunirán con referentes de la Asociación de Industriales Metalúrgicos (AIM) para analizar si se puede llevar adelante alguna acción en conjunto. "Acá hay que acompañar a los empresarios porque si no tenemos empresas no tenemos trabajo. Los empresarios van a tener que salir a decir la preocupación que tienen con todo esto", puntualizó.

El titular de la UOM Rosario consideró que las medidas llevadas adelante por el gobierno respecto a las importaciones no dieron los resultados previstos. "Yo no veo computadoras más baratas que cuando la producían los argentinos y sin embargo perdimos 3.500 puestos de trabajo y el consumidor la sigue pagando al mismo precio. Sí gana más el que la trae sin producirla. Si no cuidamos la industria nacional vamos a estar muy comprometidos", subrayó Donello.

En la UOM hacen referencia a la resolución del gobierno nacional 5/18 que plantea un recorte de las posiciones arancelarias alcanzadas por las licencias no automáticas. De las 326 posiciones eliminadas, 76 son de productos de la industria de metales básicos (siderurgia y afines) y 84 son del resto del sector metalmecánico (equipamiento eléctrico, maquinaría y equipos, línea blanca, entre otros). Estas 160 posiciones sumaron importaciones por u$s 1.300 millones en 2017.

Los productos son laminados, barras y perfiles, tubos, alambre, manufacturas, partes del motor, bombas, vidrios, componentes eléctricos, óptica, baterías, reactores y calderas para generación, iluminación, cables y trenzas, motores, maquinaría vial, maquinarías para industria química, maquinarias para industria metalúrgica, válvulas, equipamiento médico, puentes grúas, telecomunicaciones, cosechadoras, trilladoras y picadoras, maquinarias de industria textil, candados, herrajes, hojas de sierra, refrigeradores, calculadoras, lavarropas, secarropas y lavavajillas.