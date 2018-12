La UOM alerta por la pérdida de 1.500 puestos de trabajo en las industrias de Rosario

El secretario general de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) seccional Rosario, Antonio Donello, reveló que como consecuencia de la política económica del gobierno nacional durante 2018 en Rosario y la región el sector "perdió 1.500 puestos de trabajo y están en riesgo otros 5.000".

"En Rosario y el Gran Rosario hemos perdido unos 1.500 puestos, y en el arranque del año tenemos unos 5.000 compañeros en riesgo por crisis de empresas. Tenemos empresas de línea blanca y de carroceras en riesgo y si no se reactiva el consumo corren peligro muchos compañeros", señaló Donello en declaraciones al programa "Procopio 830", que se emite por La Ocho.

Donello trazó luego un balance de la actividad gremial en la región durante 2018 y afirmó que "fue muy negativo para el gremio y para los de la industria y estamos preocupados por lo que se viene, que no va a ser mejor a lo que se va".

"Los tarifazos achican el poder adquisitivo del trabajador y se convierte en una cadena que afecta a los gremios. Por eso hay que cambiar la política económica".

"El 2019 será un año de ajuste, en el que el gobierno deberá pagar 21 mil millones de la deuda externa que tomaron. Y eso significa un año de achique y de pérdida del poder adquisitivo. Y eso preocupa porque sin no se consume no hay producción y si no hay producción no hay trabajadores", aseguró el titular de la UOM.

>> Leer más: Gremios rosarinos no ocultan su preocupación por lo que deparará 2019

Consultado sobre cuáles habían sido los conflictos que marcaron la agenda del 2018, Donello planteó que "hubo muchas pequeñas y medianas empresas que cerraron y tenemos serios problemas en carroceras, línea blanca y fundiciones. Hay que ver cómo va a terminar la parte automotor con Brasil, porque si Smata tiene problemas en fabricar y vender autos, la UOM va a tener problema con los autopartistas".

caroceeras.jpg



Asimismo, aseguró que los nuevos tarifazos complican aún más el panorama. "No solo eso sino que los tarifazos achican el poder adquisitivo del trabajador y se convierte en una cadena que afecta a los gremios -señaló-. Por eso hay que cambiar la política económica. Esto lo hemos vivido en los 90 y lo que pasó en 2001 con un agravante: hoy no tenemos un mundo comprador, todo lo contrario".

"Este gobierno no cuida su mercado interno, sino que permitió que entraran a mansalva productos del exterior. Esta política económica es para un sector económico muy chico", enfatizó Donello.

Sobre la representación que los gremios piden en la integración de las listas de candidatos, el titular de la UOM confió: "Creo que el movimiento obrero tiene que ocupar los lugares que dejó de ocupar porque el único que conoce y defiende las leyes laborales son quienes vienen de ese origen. Pero considero que el movimiento obrero tiene que tener su propia voz, tanto en la nación, como en la provincia y en el municipio".