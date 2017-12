En un primer coletazo que puede llevar a la fractura de la CGT, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) decidió ayer alejarse de la conducción cegetista. Francisco Barba Gutiérrez, el representante del gremio en el concejo directivo, renunció al cargo de secretario de Interior de la CGT, tras manifestar una serie de diferencias con la estrategia de la central obrera con respecto a la reforma previsional.

La decisión tomada ayer a la mañana en la reunión de la CGT, fue luego ratificada y avalada por la UOM-Rosario. Su secretario general, Antonio Donello, se mostró muy crítico de la actitud que tomó la central obrera cuando decretó un paro que se empezaría a instrumentar el lunes al mediodía, casi al mismo tiempo en que la Cámara de Diputados hacía sus aprestos para la sesión que culminó podando los haberes de los jubilados y de los beneficiarios de la Asignación Universal por Hijos (AUH).

"Había que hacer un paro, pero no de esa manera, porque prácticamente no se llamó a movilizar. Los derechos de los trabajadores se defienden protestando, y mostrándole a la sociedad y al gobierno que no estamos de acuerdo con lo que están haciendo, que es robarle a los jubilados", dijo Donello en una conferencia de prensa en la sede gremial rosarina de la calle Buenos Aires al 1300.

Aún con el resultado fresco de la votación en Diputados en la madrugada del martes, que terminó aprobando por 128 votos contra 117 las modificaciones al régimen previsional, Donello reiteró sus críticas al proyecto oficial. "Quedó bien en claro que lo que se hizo no fue una reforma previsional, sino un quite de salarios a los trabajadores como se hizo en los años 90, cuando le quitaron el 13 por ciento. Hoy le sacan de nuevo a los jubilados, a los menos protegidos, que en vez de cobrar 14.5 por ciento de de aumento, va a cobrar el 5,4 por ciento", dijo, en referencia a la pérdida en los haberes con el cambio de la fórmula de la movilidad jubilatoria.

Por otro lado, el dirigente de la UOM dijo que en la reunión de ayer con los demás gremios de la CGT local, se decidió convocar a los diputados nacionales por Santa Fe por otra de las reformas que el gobierno tiene en carpeta y que causa alarma en la esfera gremial: la reforma laboral.

La decisión que tomó la UOM también impactó en el resto de las organizaciones que integran la CGT de Rosario.

Edgardo Arrieta, secretario general del sindicato de Dragado y Balizamiento de Rosario y alfil del secretario nacional del gremio e integrante del triunvirato de la CGT, Juan Carlos Schmid, fue enfático: "La CGT esta pasando un proceso de crisis y al alejamiento de la UOM pueden seguirlo otros gremios".

En ese sentido, los gremios que seguirían a los metalúrgicos serian los denominados "independientes": Uocra, UPCN nacional, UTA, Mercantiles, Obras sanitarias, entre otros. "Hay gremios que para afuera tiene una postura y luego para adentro cambian", se quejó Arrieta quien remarcó que la conducción del triunvirato sigue firme.

Marcelo Andrada, del sindicato de Recolectores de Rosario, gremio alineados a los Moyano a nivel nacional, subrayó que su gremio "se moverá en función de los que indiquen Hugo y Pablo Moyano". Además, Andrada expresó: "Necesitamos una CGT más combativa para frenar este atropello a los trabajadores y jubilados".

Oscar Barrionuevo, secretario general del Sindicato de Obras Sanitarias Rosario, también fue tajante. "Hay que llamar un confederal de CGT y volver al unicato", dijo y agregó. "La actual conducción no se pone de acuerdo y no representa al todo el movimiento obrero".

Matías Layús, de los Bancarios, planteó que "a los gremios no nos suma amontonarnos bajo una central obrera sino que debemos unirnos los que tenemos convicción para enfrentar a este modelo económico".

"Lo positivo de una CGT fracturada será que se sinceren las posiciones dentro de la misma", concluyó Layús.